Em janeiro de 2033, foi divulgado o resultado de uma pesquisa feita pela Finder que revelou que o Brasil se encontra na primeira posição entre os países com o maior número de contas em bancos digitais de todo o mundo.

Conforme apontam os dados deste estudo, pelo menos 43% dos brasileiros possuem no mínimo uma conta em banco digital. Levando em conta os dados atuais, a estimativa é que até o ano de 2027 essa proporção possa chegar a 57%.

Além disso, outros destaques do ranking feito pela Finder são a Indonésia e a Irlanda, que aparecem na segunda e terceira posição, respectivamente, com 26% e 22%, nessa ordem, considerando a parcela da população com alguma conta digital.

No caso do Brasil, os dados da pesquisa também indicam que 4 de cada 10 brasileiros decidiram se tornar clientes de bancos digitais ao longo dos últimos anos.

Mudanças na gestão de recursos é uma das motivações para abrir conta em bancos digitais

Entre os detalhes mais influentes para que uma pessoa decida abrir uma conta digital, uma delas é a isenção de tarifas. Além disso, a facilidade com que se pode abrir uma conta digital também é um fator a ser considerado.

Por fim, outro quesito importante é a redução de uma série de burocracias que existem ainda nos bancos tradicionais, e que acabam levando diversos clientes para os bancos digitais.

Do mesmo modo, a chegada da pandemia da Covid-19 gerou um processo de transformação digital que foi acelerado não apenas no Brasil, mas em boa parte dos países pelo mundo. Em território brasileiro, o crescimento no número de contas digitais foi de cerca de 61% em 2 anos.

A adesão das contas digitais se dá de forma mais acelerada entre jovens de 20 a 29 anos. Apesar disso, a quantidade de pessoas acima de 40 anos que estão abrindo novas contas em bancos digitais vem apresentando um grande crescimento, representando 67% dos entrevistados.

Pix acelerou o processo de digitalização no Brasil

A grande popularização que o Pix teve em pouco tempo de sua criação foi um dos fatores que fez com que as transações bancárias online fossem aceleradas no Brasil em menos tempo do que se imaginava. O lançamento do real digital que deverá ocorrer nos próximos anos pode ajudar ainda mais no processo de digitalização no Brasil.

A expectativa é de que as transações online continuem liderando o mercado, o que deverá abrir ainda mais espaço para o surgimento de novos projetos e fintechs com propostas nesse sentido.

Brasil adquire destaque em avaliação de governança digital

O Brasil também se destaca em uma avaliação recente feita pelo Banco Mundial sobre o processo de transformação digital em serviços públicos.

Um índice chamado GovTech Maturity Index 2022 classificou o Brasil na segunda posição, tornando-se líder do setor em todo o Ocidente.

Um dos principais fatores que contribuíram para que o Brasil avançasse 5 posições no ranking em comparativo com 2021 foi que o uso da plataforma gov.br que oferece serviços ao cidadão, começou a oferecer o Certificado de Vacinação por meio digital e outras utilidades que foram consideradas um diferencial.

Sendo assim, o Brasil não é destaque apenas no número de contas em bancos digitais, mas também em sua governança digital.