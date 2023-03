Brasileiros com dívidas comemoram Descontos de até 99%

Além destas empresas, há outros parceiros que também irão oferecer grandes descontos aos brasileiros, como Vivo, Bradesco, Carrefour, Magalu e Mercado Livre.

“Para renegociar as dívidas em atraso, o interessado não precisa estar negativado. Basta acessar os canais digitais da Serasa para consultar e conferir oportunidades de renegociação com descontos especiais e opções de parcelamento”, informa o Serasa em seu site.

“Definida a oferta, o usuário emite o boleto e efetua o pagamento pelo meio que achar mais conveniente: agência bancária, internet bank ou em uma agência lotérica. Caso o devedor esteja negativado, a instituição credora deverá retirar o nome da lista de inadimplência em até cinco dias após o pagamento”, diz o órgão.

Renegocie suas dívidas e aumente seu score

Nem todos os brasileiros sabem, mas o pagamento de dívidas atrasadas também ajuda a elevar o score da pessoa endividada. Em suma, as dificuldades em conseguir crédito por possuir um score baixo pode ser superada após o pagamento de contas atrasadas.

Aliás, o aumento pode ser ainda mais expressivo que o normal em caso de oferta turbo. Isso porque o score do consumidor sobe gradativamente, conforme a vida financeira da pessoa. No entanto, havendo o pagamento em dia do acordo feito pelo negativado, o score de crédito tende a se elevar ainda mais do que normal.

O Serasa destaca que não há aplicativo ou fórmula mágica para aumentar o score. Isso só acontecerá quando o consumidor pagar as contas em dia. Por isso que é tão importante se livrar dos débitos atrasados e honrar com os compromissos firmados.

“É importante controlar seus gastos, planejar seu orçamento para evitar dívidas. Manter seu score alto ajuda você a obter melhores condições de crédito”, explicou o órgão de proteção ao crédito.

Veja como renegociar dívidas com o Serasa

A saber, o Feirão Serasa Limpa Nome oferece grandes oportunidade para os interessados em negociar suas dívidas. Para isso, os negativados só precisam acessar o site da empresa ou fazer consultas pelo app Serasa no Google Play e na Apple Store.

O primeiro passo é digitar o CPF e realizar um cadastro rápido. Em seguida, o interessado terá informações sobre as condições de pagamento e as opções de renegociação das dívidas que possuir em aberto no cadastro do órgão.

Dessa forma, a pessoa endividada poderá escolher as melhores formas de pagamento, bem como as datas de vencimento. Por isso, o Serasa pode gerar um ou mais boletos, a depender da forma de pagamento, se será à vista ou parcelado.

O Serasa informa que, “depois que uma dívida inscrita no cadastro de inadimplente é paga, a própria empresa que recebeu o pagamento deve solicitar a exclusão daquela dívida na base da Serasa. O prazo para que isso aconteça é de até 5 (cinco) dias úteis”.