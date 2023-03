Brasileiros com dívidas e com o PIX no celular são pegos de surpresa e comemoram nova decisão da Serasa

A Serasa Limpa Nome é uma plataforma que oferece a possibilidade de negociar suas dívidas com descontos de até 99%, por isso, é uma opção bastante interessante dentro de um processo de planejamento financeiro pessoal.

A boa notícia é que a Serasa permite pagar seus acordos diretamente com o PIX, com o desconto de até 99%.

Serasa Limpa Nome é uma plataforma confiável para o cliente realizar suas negociações, bem como, pode encontrar diversas empresas do país, facilitando o processo para quitar seus débitos de forma simples e eficiente.

Acordo online de forma prática

Assim sendo, a Serasa Limpa Nome é uma plataforma segura que permite que o acordo seja realizado de forma totalmente online.

Além disso, é possível acompanhar o acordo, analisar o parcelamento e emitir a segunda via do boleto de forma prática, por meio do aplicativo oficial da Serasa.

Ofertas exclusivas com descontos de até 99%

As ofertas da Serasa são exclusivas e as condições são especiais, sendo assim, é possível fechar o acordo com uma instituição em até 3 minutos, sendo uma opção importante para negociar suas faturas em atraso.

Já que é válido ressaltar que a Serasa não negocia apenas dívidas que já foram negativadas, pois dívidas atrasadas também podem ser negociadas diretamente na plataforma.

Pagamento via Pix

É possível pagar seus acordos diretamente com o Pix, o que torna o seu processo bastante ágil. Além disso, é possível consultar as condições especiais, já que algumas empresas oferecem descontos diferenciados para quem optar pelo Pix.

Além disso, ao realizar a sua negociação diretamente pela plataforma oficial do Serasa, poderá elevar a sua segurança, já que irá pagar boletos realmente válidos.

Confira como validar o código de pagamento

Uma das opções de segurança da Serasa é a validação do código de pagamento. Confira o passo a passo para realizar essa validação importante:

Acesse a opção “Validador de código de pagamento da Serasa”.

Para isso, é necessário entrar no site da Serasa ou baixar o aplicativo.

Por conseguinte, deve realizar login na plataforma e selecionar a opção “soluções”, clicando em “validar meio de pagamento”.

Eleve sua segurança ao validar o meio de pagamento

Para validar o meio de pagamento, deverá inserir o código recebido, assim poderá confirmar a veracidade do acordo e realizar o pagamento com confiança e segurança.

A Serasa explica que, caso o número não seja identificado, pode ser uma tentativa de golpe, por isso, é muito importante que confira os dados, antes de realizar o pagamento.