Brasileiros com dívidas são pegos de surpresa e comemoram decisão da Serasa

Nesta semana, a Serasa iniciou uma nova versão do Feirão Limpa Nome. De acordo com informações oficiais, são milhões de ofertas para renegociação de dívidas.

Trata-se da 28ª edição do Feirão Limpa Nome, que é disponibilizado com o objetivo de facilitar a quitação das dívidas dos brasileiros. A saber, as renegociações podem garantir até 99% de desconto no valor da dívida. Além disso, os cidadãos que estão negativados podem parcelar o pagamento.

Os negativados podem fazer a negociação remotamente, por meio do próprio celular ou computador. Ainda, os cidadãos que desejam negociar as suas dívidas, têm a opção de realizarem o pagamento via Pix. Segundo informações, aqueles que optarem pelo pagamento nessa função, poderão ter o seu CPF liberado em até 24h.

Ofertas do Feirão Limpa Nome

De acordo com a Serasa, a ação conta com mais de 400 empresas parceiras e mais de 635 milhões de ofertas. Portanto, confira a lista com algumas das empresas que estão oferecendo desconto nas dívidas.

Bradesco;

Claro;

Recovery;

Oi;

Santander;

Itaú;

Riachuelo;

Tim;

Ipanema;

Avon;

Natura;

Vivo;

Casas Bahia;

Renner;

Ativos S.A Tim;

Banco do Brasil;

SKY;

Crefisa;

Carrefour;

BMG;

Havan;

Lojas Colombo;

Magazine Luiza;

Banco Inter;

CVC;

Honda;

PagBank.

No entanto, o interessado pode consultar a lista completa de empresas parceiras acessando o site da Serasa Limpa Nome, por meio da página “Parceiros”.

Como consultar e negociar a dívida?

Primeiramente, é necessário que o interessado consulte o seu CPF para identificar as dívidas a serem negociadas. Para isso, basta acessar o site da Serasa ou baixar o aplicativo no celular. No entanto, o negativado também pode entrar em contato por meio do número 0800 591 1222 ou mandar um WhatsApp para (11) 99575-2096.

Caso tenha interesse de realizar o procedimento pelo site, basta baixar a tela até a opção “Negocie em até 3 minutos!”. Feito isso, clique em “Ver ofertas”. Assim, o seu número de CPF deve ser registrado para acessar sua conta na Serasa.