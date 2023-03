Brasileiros recebem GRANDE NOTÍCIA e DÍVIDAS estão quase sendo PERDOADAS

Quem está negativado pode ter sérios problemas com a vida financeira ao longo do tempo. Os consumidores com o nome sujo enfrentam várias dificuldades para obter acesso aos inúmeros serviços bancários, por exemplo, empréstimos, cartões de crédito e financiamentos.

Contudo, a Serasa tem um recurso que pode resolver o problema.

O Feirão Serasa Limpa Nome é uma maneira que o cidadão negativado tem de renegociar as pendências em seu nome com aproximadamente 90% de desconto.

Atualmente, as reduções no preço ficaram bem maiores, alcançando o percentual de 99% pelo ato promocional, ou seja, praticamente toda a integralidade da dívida, o que é possível dizer que as dívidas estão quase sendo perdoadas.

Como acontece o Feirão Serasa Limpa Nome para quem está negativado

O Feirão Serasa Limpa Nome, que, inclusive, acontece periodicamente, traz muitas ofertas imperdíveis para aqueles que querem se ver livres das dívidas de uma vez por todas.

São milhares de empresas que fazem uma enorme parceria junto a Serasa, o que garante que esses descontos exorbitantes sejam oferecidos.

O Feirão da Serasa é realmente uma oportunidade imperdível, e para ter acesso a dados específicos dos débitos, basta o consumidor acessar o site oficial do Feirão Limpa Nome.

Assim, será possível conferir as companhias e lojas que estão incluídas na campanha promocional, além de consultar o CPF, se acaso estiver em dúvidas quanto a uma possível dívida que não foi quitada.

Se caso esta for a sua situação, será possível que se feche um acordo utilizando poucos minutos da sua atenção.

Logo em seguida, assim que fizer a consulta ao número do CPF, é só procurar, dentro do endereço eletrônico já citado, uma opção chamada de “Ver ofertas”.

Ao clicar no ícone, aparecerão todas as ofertas que estão disponíveis no seu nome para, finalmente, se livrar dos débitos que impedem de tanta coisa.

Ademais, é preciso lembrar que, antes de tudo, deve-se efetuar o login dentro do site utilizando o CPF. Se caso ainda não tiver uma conta, é só clicar no ícone “Entrar” e, posteriormente, no ícone “Criar uma conta”.

Ademais, você também pode optar por baixar na sua loja de aplicativos o app da Serasa. Ele está disponível para smartphones com o sistema iOS e Android.

Neste Feirão não tem nenhuma fraude, desde que tomadas algumas precauções

Existem vários golpes que envolvem a renegociação de dívidas. Portanto, para evitar esse tipo de acontecimento desagradável e que gera muitos prejuízos, a Serasa tem disponível uma ferramenta dentro do seu site oficial, bem como no app.

Ela consegue conferir caso o código do pagamento do seu acordo não é válido. Então, faça a checagem antes de efetuar o pagamento, somente para garantir.

Para isso, busque no endereço eletrônico ou aplicativo, o campo “Soluções” e, em seguida, “Validar meio de pagamento”.

No entanto, atenção negativado! É preciso preencher todos os campos que forem solicitados, clicando em seguida no ícone “Validar código”. Caso o código não seja reconhecido, com certeza é uma tentativa de fraude.