Brasileiros são pegos de surpresa e Governo Federal confirma NOVO SAQUE DE R$1 MIL

Em 2023, o programa Bolsa Família foi relançado pelo Governo Federal, em substituição ao antigo Auxílio Brasil. No entanto, a volta do programa trouxe grandes novidades com as reformulações que o novo governo realizou.

Entre as novidades está o aumento no valor do benefício de algumas famílias, que poderão ganhar R$ 1 mil por mês. Quer saber como? Confira a nossa matéria na íntegra e entenda tudo sobre o assunto!

Pagamento de R$ 1 mil do Bolsa Família começará ainda este mês

Com a instituição no novo Bolsa Família, o Governo Federal aprovou a Medida Provisória que determina o pagamento de R$ 600 para todos os beneficiários. Assim, garante que nenhuma família receba menos do que este valor.

No entanto, o pagamento de R$ 1 mil do Bolsa Família é possível graças aos acréscimos que o Governo Federal irá realizar no benefício de milhares de brasileiros e já estará disponível no pagamento de março. Este acréscimo se trata de um bônus a depender das características dos membros do grupo familiar.

Sendo assim, o governo irá distribuir uma renda extra no benefício para cada integrante familiar, de acordo com as suas características. Dessa forma, ao somar estes valores o beneficiário poderá obter uma renda de R$ 1 mil mensais.

A seguir, confira as regras para a distribuição do pagamento extra:

As famílias receberão R$ 150 reais a mais no benefício para cada criança de 0 a 6 anos de idade, podendo cadastrar até duas crianças;

Haverá o pagamento extra de R$ 50 para cada integrante familiar que possua entre 7 e 18 anos incompletos;

Gestantes também receberão um valor extra de R$ 50.

Portanto, se a sua família possui uma gestante, duas crianças de até 6 anos de idade e um jovem de até 18 anos incompletos, você irá receber R$ 1 mil do Bolsa Família.

Contrapartidas

Vale ressaltar que as famílias beneficiadas do pagamento extra do Bolsa Família deverão cumprir as contrapartidas do governo. Isso quer dizer que existem algumas obrigações que os beneficiários deverão honrar para garantir a continuidade do benefício. Confira quais são elas:

As gestantes deverão estar realizando o pré-natal;

Deverá ser apresentado comprovante de frequência escolar das crianças;

A caderneta de vacinação deverá estar completa e atualizada segundo o Programa Nacional de Vacinação, inclusive dos jovens e adultos.

Além disso, para continuar fazendo parte do Bolsa Família, os beneficiários também deverão seguir todas as regras do programa. As novas regras valem tanto para os beneficiários já cadastrados, quanto para os novos cadastros. Confira todas elas:

Ter cadastro ativo e atualizado no CadÚnico (Cadastro Único) do Governo Federal;

Se enquadrar em estado de extrema pobreza (renda de até R$ 109 por pessoa) ou em estado de pobreza (renda de até R$ 218 por pessoa);

Ter algum membro familiar que seja membro do Benefício de Prestação Continuada (BPC) do INSS.

As crianças precisam estar devidamente matriculadas em uma instituição de ensino e frequentando as aulas;

Manter a vacinação das crianças em dia e comprovar no cadastro do benefício por meio do cartão de vacinação;

Gestantes deverão estar realizando o pré-natal;

Lactantes (mães que amamentam) também deverão receber acompanhamento do sistema de saúde.

Como se cadastrar no Bolsa Família?

O primeiro passo para se cadastrar no Bolsa Família é realizar a inscrição do seu grupo familiar do Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico). Este é um passo fundamental, pois só assim você poderá ser selecionado para receber o benefício.

O pré-cadastro no CadÚnico pode ser realizado de forma online. A seguir, veja como fazer o seu pré-cadastro online no CadÚnico:

Primeiro, baixe o aplicativo Cadastro Único no seu celular; Ao abrir o app, procure pela opção pré-cadastro; Siga as orientações da tela e informe todos os documentos solicitados.

Após realizar o pré-cadastro no CadÚnico, o responsável familiar terá até 120 dias para comparecer ao CRAS (Centro de Referências e Assistência Social) do seu município para completar o cadastro.

Após completar o cadastro de forma presencial, você estará apto a receber o Bolsa Família caso esteja de acordo com as regras do programa. A seleção dos beneficiários acontece de forma automática. Para isso, o Governo Federal realiza o cruzamento de dados para obter informações sobre a sua família e conceder o benefício.