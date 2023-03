Brendan Fraser — Bons Genes ou Bons Documentos?!

Brendan Fraser Os looks de ao longo dos anos são dignos de prêmios!

Aqui está uma versão de 35 anos do ator esculpido parecendo legal e casual na estreia de um filme em Los Angeles em 2004 (esquerda). Este foi o mesmo ano em que interpretou o papel de Rick Cabot no filme “Crash” … que levou para casa três prêmios da Academia!

E, 19 anos depois … o agora 54 anos de idade vestiu-se no almoço dos indicados ao Oscar deste ano no hotel The Beverly Hilton (certo). Brendan foi indicado ao Oscar por seu papel principal em “A Baleia”, mas será que ele conseguirá o troféu?!