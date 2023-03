Brendan Fraser surpreende a multidão do Whisky a Go Go e apoia o filho após a vitória no Oscar

Reproduzir conteúdo de vídeo



Brendan FraserA celebração do Oscar agora é um assunto de família… depois de sua noite divertida em um lendário clube Sunset Strip, onde seu filho subiu no palco para tocar.

TMZ obteve vídeo de Brendan e seu filho, Lelandse divertindo na segunda à noite no Whiskey a Go Go em WeHo … relaxando na sala verde e assinando a parede do artista.

Brendan leva alguns segundos para encontrar o espaço perfeito para deixar seu John Hancock, com os espectadores fazendo piadas sobre sua caligrafia … e então Leland segue o exemplo e também recebe uma bronca.



As pessoas que estavam lá nos disseram que Brendan e seu filho chegaram ao local por volta das 21h e assistiram a uma banda cover dos anos 80 se apresentar … com Leland até pulando no palco para tocar guitarra com a banda em um ponto.

O pai de Leland foi um grande sucesso no Whisky, pois toneladas de pessoas vieram à sua mesa para parabenizá-lo 24 horas após sua vitória no Oscar … e nos disseram que ele não recusou ninguém. As pessoas que conheceram Brendan o descreveram como muito pé no chão.