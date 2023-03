Brian Cox volta atrás em seus comentários negativos sobre o príncipe Harry e Meghan Markle

Brian Cox voltou atrás nos comentários negativos que fez sobre Meghan Markle dar Príncipe Harry – e ele está culpando a mídia por tirar suas palavras do contexto.

A estrela de “Succession” foi entrevistada pelo Radio Times e agora diz que tinha “enorme simpatia” pela realeza depois que eles anunciaram que estavam deixando a monarquia britânica em 2020. Ele disse anteriormente que Markle sabia no que estava se metendo quando se casou com Harry e até fantasiou em se casar com o Príncipe Encantado.