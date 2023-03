Britney Spears sofre prejuízo de quase US$ 2 milhões na venda de casa em Calabasas

Britney Spears‘Decisão rápida de comprar e depois vender, sua nova casa está criando uma perda financeira significativa para a cantora.

Registros de propriedade indicam que Brit encontrou recentemente um comprador para sua mansão em Calabasas, que ela e o marido Sam Asghari comprado no ano passado por $ 11,8 milhões. No entanto, logo após comprá-lo, eles o listaram por US $ 12 milhões … e descobrimos que a oferta final que ela aceitou foi de cerca de US $ 10,1 milhões.

A contagem final é de cerca de US$ 1,7 milhão de perda, mas parece que foi isso que o mercado conseguiu trazer em meio às altas taxas de juros e à queda nos valores das propriedades. O novo proprietário da casa é um advogado especializado em danos pessoais com sede no Texas.

Lembre-se, Britney e Sam compraram o lugar bem na época do casamento deles… a casa fica no mesmo bairro onde o ex-marido dela, Kevin Federlinemora com seus 2 filhos.

As coisas realmente não funcionaram nessa frente – seus filhos estão mantendo distância ultimamente – e ouvimos que Brit sentiu que a casa de Calabasas estava muito exposta para seu gosto de qualquer maneira. Ela se mudou tão rapidamente quanto se mudou e atualmente reside em sua antiga casa em Thousand Oaks.

Quanto ao berço recém-descarregado – bem, é uma beleza. O cara que comprou tem muita casa nas mãos. Tem 7 quartos, 9 banheiros e todos os sinos e assobios de luxo que você esperaria de uma mansão em Calabasas. Ele também fica em um terreno de 1,6 acres.