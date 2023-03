BrMalls abre novas 60 vagas de emprego pelo país; veja os cargos

A BrMalls é uma das maiores empresas de shopping centers do Brasil. Fundada em 2006, a empresa é responsável pela administração de mais de 30 shopping centers em diferentes estados brasileiros. Nesta data, veja as oportunidades divulgadas pela empresa.

BrMalls abre novas vagas de emprego pelo Brasil

Os empreendimentos gerenciados pela BrMalls são conhecidos por oferecerem uma ampla variedade de lojas, restaurantes, cinemas e outras opções de entretenimento para os seus clientes. Alguns dos principais shoppings da empresa incluem o Rio Sul, o Shopping Tijuca e o Morumbi Shopping.

A empresa é listada na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) e na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) e tem uma forte presença em todo o país. Com uma equipe de mais de 2.000 funcionários, a BrMalls tem como objetivo oferecer um ambiente seguro e agradável para os seus clientes, além de criar valor para os seus acionistas e contribuir para o desenvolvimento econômico das comunidades onde atua.

Os cargos anunciados pela empresa, neste momento, são os seguintes:

Analista de Desenvolvimento Organizacional;







Coordenador de Recursos Humanos;







Analista de Planejamento e Controle;







Especialista em Marketing Digital;







Analista Financeiro Júnior;







Estagiário de Administração;







Gerente de Operações;







Analista de Comunicação Interna;







Analista de Suporte Técnico;







Estagiário de Marketing, entre outras.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das vagas de emprego disponíveis na BrMalls, é necessário acessar a página 123empregos. Lá, é possível encontrar informações sobre as vagas abertas e selecionar aquela que melhor se encaixa no seu perfil. Após selecionar a vaga, você deve preencher um formulário de inscrição com seus dados pessoais e profissionais, incluindo currículo.

É importante verificar as informações fornecidas antes de enviar a candidatura e acompanhar o status da sua inscrição por meio do site. Caso seja selecionado para participar do processo seletivo, a empresa entrará em contato para agendar entrevistas e outras etapas do processo.

