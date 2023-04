Bronny James aconselhado a pular a faculdade para a liga australiana: o que LeBron pensa?

Bola LaMelopai de LaVar acredita que Lebron James‘ filho, bronnydeve pular o basquete universitário. LaVar afirmou que bronny estaria melhor caso optasse por uma passagem de um ano na liga profissional australiana.

Ele acredita que jogar no exterior – como seu filho LaMelo fez – vai oferecer a ele a experiência necessária para dar o salto para a NBA.

“Muita gente vai querer ver LeBronfilho de um faz bem, e muitos deles vão querer dizer: ‘Ele não pode jogar contra nenhum homem adulto'”, LaVar disse o Sporting News.

“É melhor [in Australia]. Por que? Porque você está jogando contra homens adultos e sendo pago.

“Se você quer jogar basquete e é realmente aquele cara, por que estou sentado na aula tentando passar em um teste de química? Não quero jogar sem química. Não quero praticar espanhol.

“Você vai ter todos esses jogadores na faculdade tentando sair, [when] você pode montar seu próprio palco do outro lado da água.

“Você vai conseguir os odiadores e os apoiadores, é isso que faz as academias lotadas. Muitas pessoas querem ver LeBronO filho de um faz bem e muitos deles querem dizer ‘ele não pode jogar contra nenhum homem adulto’.

Depois de receber elogios após sua atuação no jogo All-American do McDonald’s, bronny espera-se que decida em breve por qual faculdade optará antes da próxima temporada. O Oregonian relatou que James‘ as opções do filho incluem Buckeyes, Oregon e USC.