Brooke Shields fica emocionada ao falar sobre seu médico ‘Pretty Baby’

Brooke Shields parece emocionada com o novo documentário sobre sua vida … quase a ponto de chorar.

Conversamos com Brooke no LAX na segunda-feira e conversamos sobre seu próximo documentário, “Pretty Baby: Brooke Shields” – o mesmo título do filme de 1978 que a levou ao estrelato e gerou muita controvérsia sobre seu papel como prostituta infantil.