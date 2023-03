Brooke Shields revela que foi abusada sexualmente por executivo de Hollywood

Brooke Shields‘ documentário “Bebê bonito” fez ondas no Festival de Cinema de Sundance, e não é apenas por causa do conteúdo do filme. O mais novo filme de Shields leva os espectadores a uma jornada por sua vida na indústria do entretenimento, começando com sua ascensão como modelo infantil e levando a seus papéis em filmes como “Bebê bonito” e “A Lagoa Azul”.

Mas o que realmente chamou a atenção do público foi a revelação de que Shields foi abusada sexualmente por um poderoso executivo de Hollywood na casa dos 20 anos. Em uma entrevista recente com Pessoas revista, Shields se abriu sobre sua experiência, revelando que ela nunca havia tornado público o ataque até agora porque achava que ninguém acreditaria nela.

Ela também compartilhou como o ataque a afetou, dizendo: “Levei muito tempo para processar isso. Estou com mais raiva agora do que antes.” Shields acrescentou que ela se culpou pelo ataque depois, dizendo “Eu ficava dizendo, ‘Eu não deveria ter feito isso. Por que eu subi com ele? Eu não deveria ter bebido no jantar.'”

Ela rememora seu incidente depois de várias décadas

A agressão ocorreu em um jantar de negócios quando Shields era recém-formado em Universidade de Princeton. O executivo anônimo de Hollywood a convidou para seu quarto de hotel, onde começou a agredi-la. Shields disse que ela congelou durante o ataque e se culpou depois. “Era muito fácil desassociar porque naquela época era coisa velha”, lembrou ela. “E porque era uma escolha do tipo lutar ou fugir. Lutar não era uma opção, então você apenas deixa seu corpo. ‘Você não está lá. Isso não aconteceu.'”

Shields espera que, ao compartilhar sua história, ela possa ajudar outras pessoas que possam ter passado por situações semelhantes. Ela quer encorajar as pessoas a se apresentarem e procurarem ajuda, dizendo “Se você está com medo, você está com razão. São situações assustadoras. Elas não precisam ser violentas para serem assustadoras”.

O documentário em duas partes, dirigido por Lana Wilsonfoi chamado de “fascinante” e “realizado” por Variedade. No filme, Shields compartilha suas primeiras experiências em Hollywood, incluindo sua ascensão como modelo de publicidade infantil e sua sexualização no cinema a partir dos 12 anos em “Pretty Baby”. “Brooke Shields: Bebê Bonito” está programado para estrear no Hulu em 3 de abril.

Enquanto Shields continua a compartilhar sua história, ela espera aumentar a conscientização e encorajar outras pessoas a se manifestarem contra a agressão sexual. “Achei que nunca mais trabalharia”, disse Shields. “Mas ainda estou aqui. Ainda estou trabalhando. E quero que as pessoas saibam que também podem estar.”