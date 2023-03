Bryce Young e CJ Stroud se defendem das críticas no combinado da NFL

Bryce Young insiste que ele é grande o suficiente para vencer na NFL, e CJ Stroud se autodenomina o melhor jogador do draft deste ano.

Para quem discorda, cada um tem uma mensagem sucinta: apenas assista.

Os dois melhores zagueiros da classe draft deste ano ficaram atrás do mesmo pódio na sexta-feira na combinação anual de olheiros da NFL – Young primeiro, Stroud segundo – e cada um fez um caso para ser selecionado nessa ordem de sequência, ou ordem inversa, em 27 de abril.

“Tive este tamanho toda a minha vida. Sei quem sou, sei o que posso fazer”, disse Young calmamente antes de explicar como respondeu à mesma pergunta nas entrevistas da equipe. “Eu apenas falo a minha verdade, você sabe, eu me certifico de explicar como eu jogo o jogo, como eu vejo o jogo, meu processo, sendo capaz de fazer grandes jogadas.”

A ex-estrela do Alabama e 2021 Troféu Heisman O vencedor certamente apresenta as habilidades de um quarterback de franquia. Young tem um braço forte, liberação rápida, excelente precisão e elusividade como corredor. Ele ainda tem esse pedigree vencedor do campeonato.

Ainda assim, uma preocupação persiste – tamanho. Na faculdade, Young foi listado em 6 pés, 194 libras, mas alguns temeram que ele pudesse chegar a 5-10 ou 5-11 em Indianápolis. Isso faria dele um dos zagueiros mais baixos da liga e, se ele pesar menos de 194, isso pode levantar questões de durabilidade.

Young disse que está confortável com um peso de jogo de cerca de 200 libras

Mas mesmo que Young não vá primeiro, ele provavelmente não cairá muito com o Houston Texans e o Indianapolis Colts sentados nas posições nº 2 e nº 4. Ambas as equipes precisam de um quarterback, assim como Las Vegas no 7º lugar e Carolina no 9º lugar.

Três outras equipes no top 10 também podem entrar na briga por um dos quatro sinalizadores projetados para o primeiro turno – Seattle em 5º lugar, Detroit em 6º e Atlanta em 8º.

Com tantas possibilidades, incluindo Chicago lidando com a escolha nº 1, o quarto dia da combinação se transformou em um dia de lobby.

Momentos depois de Young e Stroud se cruzarem atrás do pódio, Stroud subiu ao palco e apresentou seu caso.

Em duas temporadas como titular dos Buckeyes, ele completou 69,3% de seus passes, lançou para 85 touchdowns com 12 interceptações, foi duas vezes eleito o jogador ofensivo do ano do Big Ten e foi duas vezes finalista do Heisman.

Ao contrário de Young, Stroud estava listado em um robusto 6-3, 218, mas não ganhou um campeonato nacional e até a semifinal do playoff do ano passado contra a Geórgia, não correu com frequência. Essa é a crítica.

Naturalmente, Stroud discorda.

“Eu fiz de tudo. Tive corridas difíceis de terceira descida, tive corridas difíceis de quarta descida”, disse ele. “Mas houve momentos em que não corri a bola ou talvez devesse – isso é algo que aprendi.”

Embora o topo do draft pareça uma competição de quatro homens entre Young, Stroud, o tackle defensivo Jalen Carter e o linebacker Will Anderson Jr., companheiro de faculdade de Young, não está claro como isso se sairá entre os outros na posição mais importante do esporte. .

Will Levis, do Kentucky, geralmente é considerado o 3º zagueiro e pode estar entre os 10 primeiros, possivelmente os cinco primeiros. Embora suas estatísticas na faculdade não fossem tão espalhafatosas quanto Young ou Stroud, ele jogou em um ataque de estilo profissional mais tradicional, o que poderia tornar a transição da faculdade mais suave.

Como Stroud, Levis certamente tentou se vender. Ele planeja mostrar seu braço “canhão” durante os treinos de sábado e afirma que, sendo dois anos mais velho do que os outros dois caras, poderia jogar a seu favor e de seu novo time.

“Acho que sou capaz de me assimilar muito, muito bem, melhor do que qualquer outra pessoa”, disse ele. “Essa é a competência que tenho apenas pela minha experiência e apenas pelas minhas ferramentas físicas, acho que poderei me encaixar em qualquer ataque, aprender bem e me tornar um líder muito rapidamente.”