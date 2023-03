Bryce Young não se preocupa com relatos sobre seu tamanho ‘pequeno’: ‘Sei quem sou, sei o que posso fazer’

Chile Bryce Young aprecia e é grato pela ampla cobertura da mídia que recebe na mídia, ele diz que não sabe muito do que está por aí sobre ele.

“Mas, honestamente, não estou muito nas redes sociais. Não estou realmente observando muito sobre mim. Você sabe, eu respeito a todos.”

Foi assim que o quarterback do Alabama pegou o caminho mais alto e respondeu a uma pergunta no Combinação de olheiros da NFL que queria que ele falasse sobre o maior equívoco do seu jogo, enganando-se aqueles que pensaram que ele aproveitaria para abordar toda a conversa sobre sua pequena constituição e tamanho, questionando como sua transição para o NFL iria.

Em outra de suas respostas, ele abordou a conversa sobre seu tamanho e disse que sabe quem ele é e é assim que ele é há muito tempo.

“Eu fui deste tamanho, respeitosamente, toda a minha vida. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que posso fazer.”

Bryce Young se reuniu com várias equipes da NFL no Scouting Combine

Durante o Combinação de olheiros da NFL, Bryce Young já se encontrou com o Chicago Bears e a Houston Texansque detém as duas primeiras escolhas no draft, encontro que supostamente correu muito bem.

Young foi questionado se ele abordou seu tamanho durante as reuniões e entrevistas, mas o QB disse que não está preocupado com isso, acrescentando que tudo o que ele faz é falar a verdade.

“Sabe, eu me certifico de explicar como jogo – como vejo o jogo, meu processo, sendo capaz de fazer grandes jogadas.”