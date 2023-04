Bryson DeChambeau revela que Tiger Woods o interrompeu após mudança para LIV

Bryson DeChambeau revelou que a lenda do golfe Tiger Woods cortou-o depois que este decidiu se tornar um membro do LIV Golf Invitational Series.

Embora ele não tenha mencionado o nome de Woods quando questionado sobre qual jogador de golfe se afastou dele depois DeChambeau deixou o PGA, o LIV membro insinuou a famosa estrela do golfe.

“Eu sempre fui um cara que fazia isso sozinho, então não tinha muito contato com muitos jogadores, mas somos cordiais”, disse. DeChambeau disse Golfweek.

“Falei com Jordan (Spieth) várias vezes no Dallas National, qualquer um que esteja por aí, Will (Zalatoris) com quem conversei, mas sem problemas.

“Tenho certeza que você pode adivinhar quem [cute me off]. Eu não vou jogar ninguém debaixo do ônibus. Ele tem sido um grande amigo. Mandei uma mensagem para ele no aniversário dele. É o que é. Ele tem seus pontos de vista sobre isso e acha que estamos potencialmente prejudicando seu histórico.

“No mínimo, ninguém jamais tocará em seu recorde. É isso mesmo, esse é o resultado final. Há uma chance de fazer o jogo crescer ainda mais e espero que um dia ele veja a visão que todos nós temos aqui.”

DeChambeau passou a detalhar as razões pelas quais ele não perde o PGA Tour depois de sair no ano passado.

“não sinto falta de nada“, acrescentou DeChambeau.

“Quero dizer, eu amo os fãs, amo as pessoas que vieram me apoiar.

“As pessoas estão começando a entender o que é o modelo e estão começando a gostar um pouco das equipes. Pelo que posso ver, o consenso geral é que as coisas estão caminhando para uma direção mais positiva e estou satisfeito com isso.”