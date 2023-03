Bucs já tem substituto de Tom Brady, irá atrás de Baker Mayfield na free agency

Tele Tampa Bay Buccaneers já está pensando na substituição de Tom Brady, aparentemente eles irão atrás Baker Mayfield na agência livre, informou Ian Rapoport, da NFL Network.

A agência gratuita da NFL começa em 15 de março, mas já há algum tempo houve algumas mudanças. O que chamaria mais atenção seria Mayfield’s chegada em Tampa. Todd Bowles não desgosta nada do ex-jogador do Cleveland Browns. Bucs até agora só contratou o quarterback Kyle Trask.

Mayfield está saindo de uma baixa temporada

Baker Mayfield foi a escolha número um no draft de 2018 do Cleveland Browns. Lá ele conseguiu fazer boas temporadas e levou o time aos playoffs em 2020. Com os Browns teve três temporadas seguidas com 20 passes para touchdown ou mais.

Mayfield decidiu deixar Cleveland quando eles assinaram Deshaun Watson. O graduado da Universidade de Oklahoma encontrou um time com o Carolina Panthers, mas não conseguiu fazer uma boa temporada e deixou o time em 1–5, ele foi cortado quase no meio da temporada.

Com de Mateus Stafford lesão, o Los Angeles Rams colocou seus olhos em Mayfield. Com Rams, o quarterback jogou cinco partidas, lançou para 850 jardas, quatro touchdowns e duas interceptações.

Os Buccaneers têm a 19ª escolha geral do draft, então será difícil para eles selecionar um quarterback de elite, é por isso que a chegada de Baker Mayfield não parece ruim.