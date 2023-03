Bundesliga: Drama no Bayern de Munique com toupeira vazando fichas táticas e irritando Nagelsmann

JUlian Nagelsmann, treinador do Bayern de Muniqueexpressou sua frustração depois que alguém da equipe vazou fotos de planilhas táticas recentes para a imprensa.

Os documentos explicam em detalhes as posições que ele deseja que seus jogadores assumam em campo e as jogadas que deseja que eles realizem.

Na reportagem do Bild, também havia fotos de notas em que o treinador mencionava um ‘curinga’, um extremo de especial importância que consegue criar superioridade com as suas movimentações.

Julian Nagelsmann critica a toupeira do Bayern de Munique

“Isso me incomoda muito” Nagelsmann disse.

“A pessoa que vaza algo assim prejudica todos os jogadores.

“O que a pessoa que está transmitindo está procurando? O que ela espera?

“Não vejo qual pode ser a motivação dele, a não ser facilitar para o adversário.

“As toupeiras são uma espécie protegida. Cada vez que você dirige pelo campo, você vê 80.000 toupeiras e não consegue se livrar delas. É muito, muito complicado encontrá-las.

“Estou tentando descobrir qual é o motivo. É sempre importante para mim poder me olhar no espelho à noite, tratar bem meus jogadores e meus colegas treinadores.

“Espero que essa pessoa não possa se olhar no espelho porque não é justo.”