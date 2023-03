Buonny OFERECE EMPREGOS em mais de OITO CIDADES

A Buonny, empresa com mais de 25 anos de história e que oferece soluções para o gerenciamento de riscos na área de transportes e logística, está em busca de novos funcionários no mercado. Posto isso, antes de falar mais sobre, conheça alguns dos cargos ofertados e suas respectivas localidades:

Analista de GR – Guarulhos – SP – Efetivo;

Analista de Partner Sucess – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Planejamento Financeiro – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Teste – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Gerenciamento de Risco – São Paulo – SP – Efetivo;

Business Partner RH – São Paulo – SP – Efetivo;

Gestor de Negócios – Efetivo;

Inspetor de Risco – Cajamar – SP – Efetivo;

Inspetor logístico Cotia – Raposo Tavares – Cotia – SP – Efetivo;

Inspetor logístico – Curitiba – PR – Efetivo;

Inspetor logístico – Guarulhos – SP – Efetivo;

Inspetor Logístico – Osasco – SP – Efetivo;

Inspetor Logístico Temporário – Campinas – SP;

Operador de Monitoramento – Araçariguama – SP – Efetivo;

Operador de Monitoramento de veículos – Jundiaí – SP – Efetivo;

Operador de Sinistro – São Paulo – SP – Efetivo;

Supervisor de Operações de Monitoramento – Tarde / Noite – – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Buonny e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a empresa, podemos dizer que a Buonny une alta tecnologia ao conhecimento acumulado em mais de 25 anos de experiência e ao talento humano. Além disso, possui foco na prevenção e mitigação de roubos e furtos de cargas e no ganho de produtividade logística para transportadores e embarcadores de diversos segmentos.

Com sede em São Paulo e unidades em Belo Horizonte, Goiânia, Porto Alegre, Curitiba e Salvador, a empresa atua em todo o território nacional e gerencia mensalmente cerca de R$ 20 bilhões de valores embarcados, em mais de 200 mil viagens monitoradas com 99,974% de índice de sucesso.

