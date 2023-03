Buzzer-beater de Maxi Kleber mantém Mavericks acima do Lakers, lutando pelo Oeste

Tele Dallas Mavericks (36-35) derrotou o Los Angeles Lakers (34-37) Sexta à noite na Crypto.com Arena com uma campainha de Cola máximaque havia perdido suas duas tentativas anteriores além do arco.

grande homem do Lakers Anthony Davis perdeu um lance livre no final do jogo que teria mudado tudo para o Purple & Gold.

Dennis Schroder apoia companheiro de equipe Anthony Davis após derrota do Lakers

Davis, 30, errou um dos dois lances livres para abrir uma vantagem de 108 a 110 para o Lakers, faltando 6,7 segundos para o final do jogo. Ele também deixou Kleber em aberto na posse final do jogo.

Guarda dos Mavericks Kyrie Irving ajudou Kleber na vitória do jogo e liderou todos os artilheiros com 38 pontos em uma noite que Luka Doncic perdido devido a lesão.

Irving, 30, arremessou 14 de 23 do campo, 5 de 9 do fundo e acrescentou meia dúzia de rebotes e assistências.

Mavericks segue no topo do Lakers, lutando contra o Oeste

Derrotar LA dá ao Dallas a 6ª colocação devido a vários outros resultados que também beneficiam o técnico principal Jason Kidd e companhia.

O Golden State Warriors, Os Timberwolves de Minnesota, New Orleans Pelicans e Portland Trail Blazers todos perderam suas respectivas partidas na sexta-feira.

O Lakers caiu para a décima posição, mas está a apenas duas vitórias de garantir uma vaga nos playoffs sem ter que passar pelo torneio play-in.

Davis liderou o placar do Lakers com 26 pontos contra o Mavericks, mas não foi o suficiente para evitar uma derrapagem de dois jogos. Lebron James permanece sem um cronograma para retornar de lesão.