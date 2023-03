A Cacau Show lidera o mercado de chocolates finos em todo o mundo e possui cerca de 3 mil lojas distribuídas de norte a sul do Brasil. Trata-se de uma empresa que gera oportunidade de empregos diariamente e busca fazer a diferença no país e no mundo. Neste momento, novas vagas de empregos foram disponibilizadas. Confira, a seguir.

Cacau Show tem novos EMPREGOS em todo o Brasil; veja as regiões

A Cacau Show possui uma jornada de se orgulhar e se destaca pela qualidade e exclusividade entregue em seus produtos e atendimentos. A empresa vem crescendo e se desenvolvendo dia após dias e para continuar sendo referência em seu segmento, abriu novas vagas de empregos pelo Brasil.

Com uma trajetória sólida, a companhia oferece a todos os seus colaboradores uma garantia através da contratação CLT, diversos benefícios e uma remuneração compatível ao mercado de trabalho. Confira, a seguir, as vagas disponíveis.

Téc. de Manufatura – Linhares/ES;







Líder de Filial – PR, MG, ES, DF, RJ, SP, PE, AP;







Recepcionista Bilíngue – Campos do Jordão/SP;







Inspetor de Qualid. I – Espírito Santo;







Op. de Unidade – Linhares/ES;







Gerente de Pesqui. e Desenvolvimento – Itapevi/SP;







Op. de Máquin. II – Espírito Santo;







Geren. de Filial – Belo Horizonte/MG;







Especialis. em Nutrição – Campos do Jordão/SP;







Líder Region. SAF – Linhares/ES.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando. Algumas empresas solicitam que o candidato ofereça alguma experiência ou certificados na área almejada.

Veja também: Nestlé tem mais de 90 vagas de emprego em diversas regiões do Brasil

Como se candidatar

Para concorrer ao processo seletivo, os participantes devem realizar a sua inscrição através do link disponibilizado no site 123 empregos.

Atualize-se todos os dias com as informações sobre os empregos da semana, divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos. Acompanhe as oportunidades em primeira mão de empresas que oferecem inúmeros contratos com carteira assinada.