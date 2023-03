Cachorro faz cocô na quadra de basquete durante o show do intervalo em Louisville

Todo o intervalo do banheiro foi capturado por uma câmera por um dos torcedores nas arquibancadas – mostrando o lindo canino fazendo truques com um frisbee para o jogo Virginia Tech-Louisville na terça-feira.

O cachorro de Klay Thompson, Rocco, fez cocô no campo do Dodgers Stadium.

Para sua informação, esta não é a primeira vez que um cachorro deixa cair um empate em um evento esportivo… Klay ThompsonO cachorro de Michael fez isso no Dodger Stadium em 2016, e um K-9 do Departamento de Polícia da Filadélfia cuidou de seus negócios diretamente no Flyers ‘ logotipo do centro de gelo em 2021.