CadÚnico: Veja a lista com os BENEFÍCIOS que você ainda não conhece

Você já se cadastrou no CadÚnico? Como todas as pessoas já sabem, o Governo Federal conta com diversos programas governamentais de distribuição de renda e inclusão. O objetivo é fornecer o suporte necessário para as famílias mais necessitadas e de baixa renda.

Para distribuir os programas entre os beneficiários, o governo conta com uma base de dados com todas as suas informações. Este banco de dados é o CadÚnico, o cadastro do Governo Federal para a inclusão das famílias brasileiras nos programas governamentais de auxílio e distribuição de renda.

Para quem deseja participar dos programas governamentais, se cadastrar no CadÚnico é passo fundamental, pois só assim poderá ser selecionado.

Quer saber mais? A seguir, confira todos os benefícios disponíveis no CadÚnico que você pode estar perdendo!

Como funciona o CadÚnico?

Antes de conhecer quais são os benefícios disponíveis, é importante entender como funciona o CadÚnico. Como já mencionado, ele funciona como um banco de dados disponível para o Governo Federal identificar as famílias beneficiários dos diversos programas sociais.

Sendo assim, ele reúne as principais informações das famílias que possuem cadastro, como nome e idade de cada membro familiar, renda entre outras informações. É através dessas informações que o governo consegue identificar quem tem direito a cada benefício e fazer a sua distribuição.

Apesar de ter cadastro no CadÚnico não garantir imediatamente a participação de todos os programas sociais, ele é a parte mais importante para que você tenha acesso a todos os benefícios.

Por isso, é importante manter os seu cadastro sempre atualizado. Você deve atualizar o CadÚnico a cada 2 anos, no mínimo. Além disso, também deve atualizar em caso de alteração de alguma informação cadastral, como mudança de endereço ou de renda, por exemplo.

Quem pode se inscrever no CadÚnico?

Todas as famílias de baixa renda podem se inscrever no Cadastro Único. Se a sua família ganha meio salário mínimo por pessoa, em média, você pode se cadastrar. Além disso, as famílias que recebem um total de 3 salários mínimos também podem efetuar o cadastro.

Outras pessoas que também podem se cadastrar são:

As que moram sozinhas;

Pessoas em situação de rua;

Famílias que possuem renda maior do que 3 salários mínimos, desde que o cadastramento esteja vinculado à inclusão em programas sociais nas três esferas do governo.

Como se cadastrar?

Em primeiro lugar, você precisa fazer o pré-cadastro no aplicativo Cadastro Único pelo seu celular. Esta é a primeira etapa que reunirá informações básicas sobre os integrantes da sua família.

Esta primeira etapa é opcional, mas pode agilizar o seu atendimento presencial. Siga o passo a passo para se cadastrar:

Primeiro, baixe o aplicativo Cadastro Único no seu celular; Ao abrir o app, procure pela opção pré-cadastro; Siga as orientações da tela e informe todos os documentos solicitados.

Após realizar o pré-cadastro no CadÚnico, o responsável familiar terá até 120 dias para comparecer ao CRAS (Centro de Referências e Assistência Social) do seu município para completar o cadastro.

Mas é importante ficar atento! Isso porque o CRAS da sua cidade pode necessitar de agendamento prévio. Por isso, entre em contato com o CRAS do seu bairro para maiores informações.

Lista de benefícios que você ainda não conhece

O benefício mais conhecido concedido por meio do CadÚnico é o Bolsa Família. No entanto, existem vários outros benefícios que muitas pessoas ainda desconhecem.

Por isso, confira a lista completa com todos os benefícios disponíveis para as pessoas que possuem cadastro no CadÚnico:

Bolsa Família;

Auxílio Gás;

Tarifa Social de Energia Elétrica;

Carteira do Idoso;

Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas);

Minha Casa Minha Vida;

Isenção no ENEM;

Isenção em concursos públicos;

Identidade Jovem (ID Jovem);

Telefone Popular;

Carta Social;

Crédito Instalação;

Programa Nacional de Reforma Agrária;

Programa Nacional de Crédito Fundiário;

Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais;

Bolsa Verde;

Bolsa Estiagem;

Água para todos;

Programas Cisternas;

Serviços assistenciais;

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti).