Caitlin Clark é eleita a jogadora do ano: as estatísticas incríveis do atirador mais quente da NCAA

Htendo brilhado com Iowa nesta temporada, Caitlin Clark foi nomeada Naismith National Player of the Year e The Associated Press Women’s Basketball Player of the Year.

Ela terminou à frente da vencedora do Naismith National Player of the Year do ano passado, Aliyah Boston, bem como de outras finalistas Maddy Siegrist (Villanova) e Elizabeth Kitley (Virgínia Tech).

“Ganhar o Troféu Jersey Mike’s Naismith é uma grande honra para minha família e nosso programa”, disse. clark disse.

“Nada disso seria possível sem meu tremendo sistema de apoio.

“Quero agradecer também [Iowa head coach] Lisa Bluder por me dar a oportunidade de jogar em Iowa e realmente prosperar durante meu tempo aqui.”

Estatísticas de Caitlin Clark

Com 1,80 m de altura, o armador de 21 anos foi comparado a estrelas da NBA Stephen Curry, Damian Lillard e Trae Young devido à sua incrível habilidade de tiro.

Tendo registrado 27,3 pontos, 7,3 rebotes e 8,6 assistências nesta temporada, clark foi o único jogador com média superior a 20 pontos, cinco rebotes e cinco assistências por jogo.

Ela registrou 41 pontos, 10 bolsas, 12 assistências e três roubos de bola para um glorioso triplo-duplo na vitória do Elite Eight sobre Louisville para ajudar seu time a se classificar para a Final Four.

Caitlin Clark também se tornou o primeiro jogador na história a registrar mais de 900 pontos e 300 assistências em uma única temporada na Divisão I da NCAA.

“Estou aqui para inspirar a próxima geração e para as pessoas que você sabe que estão passando por um momento difícil”, disse. clark disse à Associated Press.

“Ser capaz de dar alegria às pessoas que assistem você jogar e ver seu time jogar é incrível.”