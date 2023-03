Caixa anuncia novidades para o público feminino; confira

O Dia Internacional da Mulher é comemorado no dia 8 de março. Considerando a importância desta data, a Caixa Econômica Federal anunciou algumas novidades para o público feminino. Entre elas, destaca-se um benefício voltado a mulheres gestantes.

Quer saber mais sobre o tema? Continue lendo este artigo!

Seguros e previdência para mulher

A Caixa liberou vários serviços destinado ao público feminino, desde o Seguro de Vida Mulher ao Previdência Mulher. Veja as condições de cada um a seguir:

Seguro de Vida

Plano Básico: cobre sorteios de R$ 100 mil (pagamentos mensais), acompanhamento nutricional, assistência farmácia, assistência lar e assistência funeral familiar (SAF);

Plano Mais: cobre todo o Plano Básico, além do Serviço de Redução de Preço em consultas, exames e assistência gestante;

Plano Especial: cobre o Plano Básico, o Plano Mais e libera uma assistência pet e Cartão de Natalidade.

Prev Mulher

Possui planos mensais de previdência com valores variados, sendo o mínimo de R$ 35. Esta é uma excelente forma de economizar e conquistar alguns objetivos. Além disso, o serviço conta com alguns benefícios, como a gravidez premiada. Trata-se de uma indenização de R$ 50 mil em decorrência de gravidez de gêmeos, trigêmeos ou mais.

Caixa anuncia novidade aos beneficiários do Bolsa Família

O novo Bolsa Família começa a ser pago a partir do dia 20 deste mês. Este será o primeiro repasse do programa social após sua substituição pelo Auxílio Brasil em novembro de 2021. No entanto, de acordo com a Caixa Econômica Federal, essa não é a única novidade sobre o benefício.

Segundo a instituição financeira, será lançado um novo aplicativo para o Bolsa Família, e será disponibilizado para Android e iOS. Assim, esse lançamento substituirá o app do Auxílio Brasil (antigo nome do programa social). Ele servirá para que os beneficiários tenham acesso a informações sobre a iniciativa.

Mesmo que seja lançado um novo aplicativo, isso não significa que outros recursos relacionados ao saque do benefício serão bloqueados. Sendo assim, os cartões e senhas usados para saque do Auxílio Brasil vão continuar válidos e poderão ser utilizados para retirada de valores do Bolsa Família.

Calendário de março do Bolsa Família

Os pagamentos do benefício ocorrem de acordo com o dígito final do Número de Identificação Social (NIS). Confira as datas de pagamento deste mês:

NIS final 1: 20 de março;

NIS final 2: 21 de março;

NIS final 3: 22 de março;

NIS final 4: 23 de março;

NIS final 5: 24 de março;

NIS final 6: 27 de março;

NIS final 7: 28 de março;

NIS final 8: 29 de março;

NIS final 9: 30 de março;

NIS final 0: 31 de março.

Como consultar o Bolsa Família?

Veja as opções para consultar o benefício a seguir:

Consulta no App CadÚnico

Acesse o App CadÚnico e faça login usando seu CPF; Selecione a opção “Consulta completa”: Confira se o cadastro está atualizado e com benefício ativo.

Consulta no App Bolsa Família

Acesse o App Bolsa Família ou App Auxílio Brasil e faça login usando seu CPF; Na primeira página o aplicativo vai mostrar se a família foi aprovada, fazendo o reconhecimento por meio do CPF.

Por telefone