Caixa libera PAGAMENTO de R$600 a R$ 1 mil para ESTAS pessoas hoje (28)

A Caixa Econômica Federal liberou nesta terça-feira (28) o pagamento de R$ 600 a R$ 1 mil para mais um grupo de pessoas. Trata-se de mais uma parcela do pagamento do maior programa de distribuição de renda: o Bolsa Família.

Hoje, o grupo que recebe a parcela referente a março são aqueles que possuem o NIS (Número de Identificação Social) com final 7. A seguir, entenda mais sobre o valor a ser pago e veja como receber.

Valor do Bolsa Família em março

Após a aprovação de uma nova Medida Provisória (MP), o Governo Federal conseguiu aprovar o pagamento do novo Bolsa Família de R$ 600 para todos os beneficiários. Sendo assim, confirmou que nenhuma família irá receber menos do que este valor.

No entanto, alguns grupos de pessoas podem receber até R$ 1 mil do benefício. Isso porque o governo realizou uma reforma no programa e, após o seu relançamento, passou a ter novas diretrizes para a distribuição de renda.

Com a reformulação, foi implementada novas regras que garantem o pagamento de um bônus por cada familiar, a depender de suas características, como a idade, por exemplo. A seguir, confira como será realizado o pagamento do bônus do Bolsa Família:

As famílias receberão R$ 150 reais a mais no benefício para cada criança de 0 a 6 anos de idade, podendo cadastrar até duas crianças;

Haverá o pagamento extra de R$ 50 para cada integrante familiar que possua entre 7 e 18 anos incompletos;

Gestantes também receberão um valor extra de R$ 50.

Vale ressaltar que os valores extras serão somados ao valor base de R$ 600. Além disso, os valores são cumulativos. Ou seja, se uma família tiver uma gestante, duas crianças com até 6 anos de idade e um jovem entre 7 e 18 anos incompletos, por exemplo, a família receberá o valor total de R$ 1 mil.

Calendário de pagamentos março

O pagamento do bônus do Bolsa Família já começará a ser pago este mês. Assim, o calendário define a data de recebimento de cada grupo de acordo com o último número do NIS dos beneficiários. A seguir, confira o calendário completo:

Final de NIS 1: 20 de março (pago)

Final de NIS 2: 21 de março (pago)

Final de NIS 3: 22 de março (pago)

Final de NIS 4: 23 de março (pago)

Final de NIS 5: 24 de março (pago)

Final de NIS 6: 27 de março (pago)

Final de NIS 7: 28 de março (pago)

Final de NIS 8: 29 de março

Final de NIS 9: 30 de março

Final de NIS 0: 31 de março

Como fazer o saque do Bolsa Família?

O pagamento do Bolsa Família continuará sendo realizado pela Caixa Econômica Federal. Assim, os beneficiários poderão sacar o seu benefício em um dos canais de atendimento do banco.



O principal deles é através do aplicativo Caixa Tem. O app está disponível para todos os clientes e permite que os usuários acessem a sua conta social digital para recebimento dos benefícios governamentais.

Através do app Caixa Tem, você consegue receber o seu Bolsa Família. Além disso, pode realizar transferências bancárias, pix, pagamento de boletos, recarga de celular e também tem acesso a diversos serviços bancários oferecidos pela Caixa.

Quem tem direito ao pagamento do Bolsa Família?

Para ter direito ao benefício, o primeiro passo é ter cadastro no CadÚnico, o sistema do Governo Federal que reúne todas as informações dos brasileiros que desejam se cadastrar em algum dos seus programas sociais.

Em seguida, é necessário cumprir todas as regras do programa. O Bolsa Família contará com as mesmas regras do Auxílio Brasil. No entanto, algumas outras foram adicionadas pelo novo governo.

Por isso, confira todas as regras para participar do programa Bolsa Família em 2023:

Ter cadastro ativo e atualizado no CadÚnico (Cadastro Único) do Governo Federal;

Se enquadrar em estado de extrema pobreza (renda de até R$ 109 por pessoa) ou em estado de pobreza (renda de até R$ 218 por pessoa);

Ter algum membro familiar que seja membro do Benefício de Prestação Continuada (BPC) do INSS.

As crianças precisam estar devidamente matriculadas em uma instituição de ensino e frequentando as aulas;

Manter a vacinação das crianças em dia e comprovar no cadastro do benefício por meio do cartão de vacinação;

Gestantes deverão estar realizando o pré-natal;

Lactantes (mães que amamentam) também deverão receber acompanhamento do sistema de saúde.

A concessão do Bolsa Família se dá de forma automática. Isso significa que basta se inscrever no CadÚnico e se enquadrar nos requisitos. Dessa forma, o governo irá identificar o seu cadastro e conceder o benefício com os pagamentos mensais.