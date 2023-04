Caixa retoma a concessão de crédito consignado do INSS; Veja detalhes

A Caixa Econômica Federal anunciou a retomada da concessão do empréstimo consignado para segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A instituição deve operar a modalidade de empréstimo com juros de 1,78% ao mês. Vale informar que além da Caixa, outros bancos também voltaram a oferecer a linha de crédito.

Na última terça-feira (28), o Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) alterou o teto de juros da modalidade de crédito, que passou para 1,97% ao mês. Após a divulgação da mudança, além da Caixa, o Santander, Bradesco, Banco do Brasil e Banco Pan anunciaram que a concessão do consignado do INSS seria retomada.

Em nota oficial, o Banco do Brasil afirmou que “entende que as novas regras conciliam a remuneração adequada da linha com a oferta de crédito condizente com as necessidades financeiras de seus clientes”.

Alteração na taxa de juros da modalidade de crédito

Como já dito anteriormente, o Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) aprovou na última terça-feira (28) a alteração do teto de juros do empréstimo consignado, que passou para 1,78% ao mês. Além disso, o CNPS também aprovou uma nova taxa para o cartão de crédito consignado, que ficou em 2,89%. Ambas as medidas foram publicadas no Diário Oficial na quarta-feira (29).

Para a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), a mudança representa um “importante avanço” em relação ao teto vigente anteriormente. “Os bancos, contribuindo para encerrar o impasse e diante de impactos na concessão dessa linha de financiamento que ainda serão avaliados, decidiram se abster na votação”, disse a entidade em nota.

O empréstimo consignado do INSS

O crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS pode ser uma opção de crédito vantajosa para aqueles que precisam de dinheiro rápido e com juros baixos. Nessa modalidade de empréstimo, as parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento do benefício do INSS.

O desconto direto do benefício garante juros mais baixos do que as outras modalidades disponíveis no mercado, já que os bancos têm uma garantia de que receberão o dinheiro de volta. Apesar disso, os segurados que desejam contratar o crédito consignado devem ficar atentos aos detalhes do contrato antes de fechar o empréstimo consignado.

É importante verificar as taxas de juros, as tarifas e as condições de pagamento para não acabar se endividando ainda mais. Além disso, vale lembrar que apesar de existir um teto de juros no consignado do INSS, os bancos podem operar abaixo dessa taxa, ou seja, é recomendado pesquisar sobre o crédito em mais de uma instituição financeira.

No crédito consignado do INSS os beneficiários podem pagar a primeira parcela em até 120 dias após a contratação. Já o prazo para quitar todo o empréstimo é de até 84 meses (até sete anos).

Para solicitar essa modalidade de crédito, os segurados do INSS devem entrar em contato diretamente com alguma das instituições que oferecem o empréstimo. No ato da contratação é necessário apresentar alguns documentos como o RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de recebimento do benefício.