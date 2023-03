Caixa Tem está pagando R$ 600, R$ 750 ou R$ 900; confira

Após o deposito do benefício do novo Bolsa Família no Caixa Tem, muitas famílias não estão entendendo a quantia disponibilizada. Isso porque, os valores estão variando de R$ 600 a R$ 900.

Acontece que o governo federal implementou um adicional de R$ 150 para as famílias que possuem crianças com até seis anos de idade. É possível que até duas parcelas sejam liberadas por família.

Desse modo, as famílias estão recebendo valores diferentes, conforme a sua composição familiar. Contudo, é importante lembrar que um novo adicional será pago a partir do mês de junho.

Porém, este repasse extra será direcionado a crianças e jovens entre sete e dezoito anos, e para gestantes. Para eles, o pagamento vai ser R$ 50. Neste sentido, o valor do benefício será maior para alguns grupos.

Mudanças no Bolsa Família

Veja o que mudou:

Cada família receberá, no mínimo, R$ 600;

Serão pagos dois adicionais: um no valor de R$ 150 para criança de até 6 anos (a começar em março), e outro no valor de R$ 50 para criança e jovens entre 7 e 18 anos, e para gestantes (a começar no mês de junho);

O valor da renda para entrada no programa aumentou, passando de R$ 210 por pessoa (máximo) para R$ 218;

Caso a renda por pessoa ultrapasse R$ 218, o Bolsa Família não será imediatamente cortado. A família pode permanecer no programa por até 24 meses, recebendo 50% do benefício (a começar no mês de junho);

não será imediatamente cortado. A família pode permanecer no programa por até 24 meses, recebendo 50% do benefício (a começar no mês de junho); As famílias que se desligarem voluntariamente do Bolsa Família, e perderem renda e precisarem voltar ao programa, terão prioridade na seleção.

Além disso, para as famílias beneficiárias continuarem recebendo o benefício é preciso:

Realização do acompanhamento pré-natal;

Acompanhamento do calendário nacional de vacinação;

Acompanhamento do calendário nacional de vacinação; Realização do acompanhamento do estado nutricional das crianças menores de 7 anos;

Frequência escolar mínima de 60% para as crianças de 4 a 5 anos, e de 75% para os beneficiários de 6 a 18 anos incompletos que não tenham concluído a educação básica;

Ademais, a família deve sempre manter atualizado o CadÚnico (pelos menos, a cada 24 meses).

Como saber se vou receber o Bolsa Família?

Veja como fazer a consulta do benefício a seguir:

Pelo aplicativo

A consulta pode ser realizada pelo aplicativo do Bolsa Família. Para isso, basta ter o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF). O Caixa Tem também está disponível para este procedimento. Confira o passo a passo:

Você também pode gostar:

Instale o aplicativo do Auxílio Brasil em seu celular; Na sequência, faça o login inserindo o número do CPF; Em seguida, crie uma senha de acesso; Após entrar no aplicativo, na tela inicial, clique no botão de consulta dos valores;

Pelo site

Outra opção é fazer a consulta pelo site oficial da Caixa Econômica Federal. Veja como efetuar o procedimento abaixo:

Abra o site oficial da Caixa; Em seguida, clique em “Consultar famílias beneficiárias”; Depois, selecione a opção de “Consulta por família”; Feito isto, digite o NIS (Número de Identificação Social) e o CPF do responsável familiar; Então, clique em consultar.

Por telefone

Por fim, veja para onde ligar caso queira fazer a consulta por telefone:

Central de Atendimento 111 – Caixa Econômica Federal;

Central de Atendimento 121 – Ministério do Desenvolvimento.

Como sacar o Bolsa Família pelo Caixa Tem?

O benefício do Bolsa Família também pode ser resgatado sem o cartão. Além da movimentação disponível através dos serviços do Caixa Tem, o beneficiário pode gerar um código de saque para realizar o procedimento em um caixa eletrônico, casa lotérica ou correspondente Caixa Aqui. Confira os passos a seguir:

Acesse o Caixa Tem; Faça o login com seu CPF e senha dos serviços Caixa; Na tela inicial, toque em “Saque” e digite o valor a ser resgatado; Feito isto, clique em “Gerar código de saque”. Ele tem validade de 1 hora. Anote a sequência número e vá até um caixa eletrônico da Caixa para efetuar o resgate; No terminal, toque no botão “Entrar”; Clique no menu “Saque Auxílio Brasil/Bolsa Família”; Coloque o número do CPF e clique em “Confirmar”; Digite o código de saque gerado no aplicativo; Informe o valor do saque do Bolsa Família e finalize a operação.

Calendário do Bolsa Família – Março

Confira as datas de pagamento deste mês:

NIS final 1: 20 de março;

NIS final 2: 21 de março;

NIS final 3: 22 de março;

NIS final 4: 23 de março;

NIS final 5: 24 de março;

NIS final 6: 27 de março;

NIS final 7: 28 de março;

NIS final 8: 29 de março;

NIS final 9: 30 de março;

NIS final 0: 31 de março.