Calvin Ridley reintegrado após suspensão de um ano, animado para jogar com Trevor Lawrence

Jacksonville Jaguars receptor largo Calvin Ridley foi totalmente reintegrado pelo NFL na segunda-feira, após uma suspensão de um ano por violar a política de jogos de azar da liga em novembro de 2021.

Ridley, 28, violou o NFLpolítica de jogos de azar enquanto ele era membro do Atlanta Falcons. Ele fez várias apostas na vitória de Atlanta quando foi afastado devido a uma lesão não relacionada ao futebol.

Embora Ridley tenha apostado na Flórida em um site legal, ele assumiu a responsabilidade por sua ação por meio de um comunicado na segunda-feira, no qual descreve sua empolgação em jogar pelo Jacksonville. A NFL descobriu que suas apostas não tiveram impacto nos resultados desses jogos.

“A reintegração de hoje pela NFL encerra um capítulo desafiador da minha carreira profissional, que foi autoinfligido e começou com um lapso isolado de julgamento”, diz o comunicado. “Sempre assumi meus erros e isso não é diferente. Tenho muito respeito pelo jogo e sou animado com a oportunidade de reiniciar minha carreira em Jacksonville.

“Estou ansiosa para mostrando aos meus novos treinadores, companheiros de equipe e toda a organização Jaguars exatamente quem eu sou e o que eu represento como jogador e pessoa.”

Calvin Ridley, outra arma para Trevor Lawrence

Ridley, que foi negociado com o Jaguars em novembro de 2022 por algumas escolhas no draft, ainda não jogou ao lado do quarterback. Trevor Lawrence devido à suspensão.

Lawrence, 23, teve um ano de destaque com o treinador principal Doug Pederson liderando a equipe.

O Jaguars conseguiu superar um grande déficit na vitória do Wild Card sobre o Los Angeles Chargers.

Com Ridley finalmente disponível, Evan Engram recebendo etiqueta de franquia, e ambos Christian Kirk e Zay Jones retornando, Jacksonville certamente será uma força no AFC.