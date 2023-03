CÂMARA de Cajazeiras – PB anuncia Concurso público com 24 VAGAS

No estado da Paraíba, a Câmara Municipal de Cajazeiras anuncia abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o provimento de 24 vagas em cargos de níveis fundamental e médio/técnico na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais (10 vagas); Técnico em Contabilidade (1 vaga); Assistente Administrativo (5 vagas); Intérprete de Libras (2 vagas); Motorista AB (2 vagas); e Vigilante (4 vagas).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.320,00 a R$ 1.600,00, por carga horária de 30 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas do concurso poderão se inscrever até às 23h59 do dia 9 de abril de 2023, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Educa PB. O valor da inscrição oscila entre R$ 70,00 a R$ 80,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas:

prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de lingua portuguesa, informática, conhecimentos gerais e específicos;

(caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de lingua portuguesa, informática, conhecimentos gerais e específicos; prova prática.

As avaliações objetivas serão aplicadas no dia 7 de maio de 2023.

O concurso é válido por 01 ano, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Protocolizar processos e documentos nas repartições públicas, registrando entrada, saída e movimentação;

Preparar fichários e/ou índices de acordo com orientação recebida;

Auxiliar no arquivamento de processo e documentos e papel em geral, bem como, nas tarefas de registro de dados em fichas ou outros processo de controle e pesquisa em arquivo;

Auxiliar nos trabalhos de coletas e registro de dados pertinentes as atividades do setor;

Executar tarefas com uso de equipamento de informática relacionada com as atividades do setor de trabalho; entre outras atividades

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Manter as dependências da Câmara Municipal de forma 30 h/s limpa, procedendo todo saneamento da sede do prédio; arrumar todo o ambiente, inclusive, salas, gabinetes, scritórios, banheiros, cozinha, área de serviço, pátios, assoalhos, moveis, carpetes e tapetes e todas as demais salas internas e ambiente da área extrna que compõe a sede da Câmara Municipal, inclusive, abastecer os ambientes com materiais, retirar lixo, repondo material de higiene e de limpeza; entre outras atividades.

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Auxiliar na organização dos serviços de contabilidade, envolvendo o plano de contas, o sistema de livros e documentos e o método de escrituração, para possibilitar o controle contábil e orçamentário;

Auxiliar na elaboração das propostas do Plano Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias dos Orçamentos Anuais; Promover a conferência e classificação dos movimentos;

Auxiliar na organização dados para a proposta orçamentária e apresentar a sua versão final a cada ano contendo todos os relatórios e anexos exigidos por lei; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 001/2023