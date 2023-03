Câmara de Maricá (RJ) avança em concurso

A Câmara de Vereadores de Maricá, município do Estado do Rio de Janeiro, está com novo concurso em andamento. A expectativa é de que a divulgação do edital aconteça ainda neste ano de 2023.

Com previsão para acontecer desde 2018, o processo seletivo vem avançando e já se encontra na fase se escolha da banca organizadora. Isto é, empresa que ficará responsável pela organização do certame.

Nesse sentido, de acordo a publicação no Diário Oficial do município na última semana, a Câmara de Vereadores vem procurando uma empresa para coordenar o seu próximo concurso. Assim, esta seleção deverá contar com a oferta de cargos para o preenchimento do seu quadro de funcionários efetivos.

Dessa forma, todas as empresas que possuem interesse devem enviar suas propostas até o dia 20 deste mês de março. Espera-se, então, que a divulgação do edital ocorra logo após a escolha da banca organizadora.

Até o momento, contudo, não se sabem maiores informações sobre quais serão os cargos e suas respectivas remunerações.

Atualmente, a Câmara Municipal de Maricá possui somente quatro funcionários estatutários e outros 11 celetistas, sendo o quadro restante nomeado por vereadores.

Maricá também deve realizar concurso para a Educação

Além do concurso para a Câmara Municipal de Maricá, a prefeitura já possui previsão de outro processo seletivo que deverá acontecer em breve.

Nesse sentido, o município informou recentemente sobre a abertura de um novo certame para a Secretaria de Educação ainda neste ano de 2023.

A atual gestão espera investir cerca de R$ 44 milhões para a construção de 10 novas creches. Portanto, será necessária a contratação de novos servidores através do lançamento de um processo seletivo.

Até o momento, espera-se a oferta de vagas para os postos de professor, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional e assistente social.

O município, então, já iniciou tratativas com a Universidade Federal Fluminense (UFF), para que a mesma atue como organizadora do concurso.

Sobre o assunto, a atual secretária de Educação, Adriana Costa, se manifestou.

“Tivemos uma reunião com a Coseac, que representa a Universidade Federal Fluminense (UFF), para tratar do concurso público que vamos fazer para contratar professores, nutricionistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais e poder atender a essa demanda”, relatou a titular da pasta.

O último processo seletivo para a Secretaria de Educação do Município de Maricá ocorreu no ano de 2018. Na época, foram mais de 600 oportunidades em distintos setores da administração municipal.

O posto de docente II, carreira de nível médio, contou com 225 vagas. Além disso, houveram oportunidades para docente I, nas disciplinas de Artes, Ciências Físicas e Biológicas, Educação Física, Geografia, Matemática, História, Língua Estrangeira – Inglês e Língua Portuguesa.

O certame também disponibilizou vagas para os cargos de inspetor escolar, orientador pedagógico, orientador educacional e assistente social. Todos os participantes passaram por provas objetivas e discursivas.

IDR Maricá deve divulgar edital em março

O Instituto Darcy Ribeiro (IDR) é um órgão vinculado à Prefeitura de Maricá e que presta serviços de informação e pesquisa. Ademais, este também vem se preparando para a realização de seu primeiro concurso público.

Ao que tudo indica, a divulgação do edital com todas as informações do processo seletivo ocorrerá neste mês de março. A expectativa, então, é que este contará com a oferta de 41 vagas, sendo deste número, 13 para cargos de nível médio e outras 28 para carreiras de nível superior.

A divulgação da lista sobre os cargos ocorrerá com o edital oficial do processo seletivo, que já se encontra em elaboração.

O concurso terá uma taxa de inscrição de R$ 58, para cargos de nível médio, e de R$ 66, para vagas de nível superior.

IDCAP será a banca para certame do IDR

O Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP) foi contratado para atuar como banca organizadora do processo seletivo do IDR Maricá. Assim, a empresa ficará responsável, por exemplo, pelas inscrições, aplicação das provas e divulgação dos resultados finais do certame.

Gustavo Sagrillo, diretor executivo do IDCAP, comentou sobre o compromisso da empresa sobre a realização de um concurso transparente e confiável.

“Vamos realizar um trabalho de colaboração junto ao instituto, com um projeto adequado às demandas. O objetivo é garantir que o IDR possa receber talentos de alto nível através do concurso”, pontuou Sagrillo

Além disso, o atual presidente do IDR, Romário Galvão, também frisou sobre a importância da realização do primeiro certame do órgão.

“O concurso é uma consolidação do papel do Instituto Darcy Ribeiro, que atua no sentido de fornecer um sistema de dados, pesquisa e informações para que a prefeitura possa ter mais precisão para direcionar as suas políticas públicas”, comentou Galvão.

O presidente da instituição ainda salientou sobre o nível de preparação e capacidade sobre os candidatos que serão recrutados por meio do concurso.

“É uma exigência que visa garantir o avanço sustentável do IDR nos próximos anos”, completou.

Prefeitura pretende realizar mais concursos

A Prefeitura de Maricá, município do Estado do Rio de Janeiro, recentemente informou que outros novos concursos acontecerão no decorrer de 2023. Assim, haverá oferta para a Companhia de Saneamento da cidade (Sanemar) e para a Secretaria de Saúde.

No entanto, ainda não é possível saber acerca do número de vagas, cargos, salários e requisitos para estes concursos públicos.

O próximo certame da Companhia de Saneamento da Cidade, a Sanemar, é o que o que se encontra em estágio mais avançado. Desde novembro de 2022, houve assinatura do contrato com a Universidade Federal Fluminense (UFF) para que a instituição atuasse com banca organizadora do processo seletivo.

Já o Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM) possui um processo de seleção em andamento, em que se disponibilizou 196 vagas para carreiras de níveis médio e superior.

Além disso, é importante lembrar que as remunerações variam entre R$ 2.091,54 a R$ 6.649,27.

As inscrições ficaram disponíveis até o mês de fevereiro. Assim, a expectativa é de que as avaliações sejam aplicadas durante o mês de abril deste ano.

Por esse motivo, então, muito cidadãos da cidade de Maricá poderão contar com diferentes oportunidades no serviço público municipal.