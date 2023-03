Cameron Diaz revela detalhes de como ajudou Drew Barrymore com problemas de álcool

Hestrela de ollywood Cameron Diaz se abriu sobre como ela ajudou o colega ator Drew Barrymore através de seus problemas de abuso de álcool.

A dupla ficou próxima depois de estrelar juntos Charlie’s Angels e diaz disse que sempre soube disso Barrymore encontraria seu caminho através dos problemas.

Barrymore tem lutado contra as drogas e o álcool desde que se emancipou aos 14 anos. Seus problemas pessoais sempre foram muito divulgados e ela era vista festejando no Studio 54 com pessoas muito mais velhas do que ela.

“Eu sabia que se todos ficássemos com ela e lhe demos o apoio de que ela precisava, ela encontraria seu caminho”, disse. diaz disse ao Los Angeles Times, acrescentando que tinha “fé absoluta” em Barrymorea recuperação.

“Você nem consegue compreender o quão difícil era ser ela quando criança, e então ela disparou do outro lado com a capacidade de se salvar”, continuou a atriz Bad Teacher.

diaz está agora com 50 anos e recentemente tomou a decisão de voltar de sua aposentadoria. Barrymore agora tem 48 anos. Ela revelou em dezembro de 2021 que estava sóbria há dois anos e meio.

Ela discutiu no passado que bebeu muito em 2016 para atenuar a dor de seu divórcio de seu terceiro marido, Will Kopelman.

“A bebida para mim era uma constante”, disse ela à People em dezembro de 2022 sobre as consequências de seu rompimento “excruciante”.

“Isso simplesmente me derrubou”, explicou a estrela de “Never Been Kissed”, que foi para a reabilitação quando tinha 13 anos. “Estava apenas tentando … me sentir bem – e o álcool fez isso totalmente por mim.”