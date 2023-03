Cameron Young teve sorte e quase afundou ‘um dos ases mais loucos’ de todos os tempos

Cameron Young chegou à final da Campeonato Dell Technologies Match Play torneio de golfe em Austin com um pouco de sorte contra Kurt Kitayama nas quartas de final no sábado.

Young, 25, precisava de uma grande tacada para evitar perder o buraco para Kitayama, que havia acabado de acertar sua tacada inicial a 3 metros.

Assim que Young acertou a bola, porém, ele soube que era ruim, dizendo “oh Deus” no momento do impacto.

Após a partida, Young falou sobre como a bola, felizmente, errou o áspero das Bermudas na encosta, rolando colina abaixo para parar a poucos centímetros do buraco.

“A foto do dia foi a pior foto do dia”, disse Young. “Sim, eu apenas enganchei um ferro 7 tentando acertá-lo bem baixo e acabei de fechar o rosto para baixo. Sim, foi simplesmente horrível, então eu realmente escapei com uma lá.”

Tiro de sorte coloca Cameron Young na final

locutor de golfe Dan Hicks ficou tão chocado com a forma como o pobre tiro acabou.

“É o seu dia ou o quê”, disse Hicks. “[Nearly] um dos ases mais selvagens que já vimos.”

Young passou a derrotar Rory McIlroy nas semifinais no Austin Country Club e atualmente enfrenta Sam Burns na final.

Burns, 26, parece estar a momentos de derrotar Young. Apenas outro golpe de sorte dará o reinado Estreante do ano no PGA Tour uma vitoria.