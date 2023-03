Camisa de Joe Montana bate recorde e é leiloada por 1,2 milhão de dólares

Ta camisa usada pelo lendário Joe Montana com o São Francisco 49ers para vencer o Super Bowl XIX e XXIII foi vendido por um recorde de 1,2 milhão de dólares para quebrar o recorde anterior de 480.000 dólares para uma camisa Tom Brady usada pelo Tampa Bay Buccaneers para erguer o Troféu Vince Lombardi no Super Bowl LV.

As duas transações recordes foram feitas pela casa Goldin, conhecida por sua liderança na compra e venda de memorabilia esportiva, bem como da cultura pop.

Montana vestiu a camisa pela primeira vez quando o 49ers bater o Miami Dolphins 38-16 no Super Bowl XIX. Mas quatro anos depois voltou a usá-lo, no Super Bowl XXIII, em São Franciscovitória de 20 a 16 sobre o Cincinnati Bengalsum jogo inesquecível que contou com a épica série vencedora conhecida como ‘The Drive’, na qual Montana dirigiu 92 jardas para ganhar o título.

Montana pôde vestir a mesma camisa quatro anos depois graças a sua esposa Jenniferque na manhã do Super Bowl colocou a camisa em uma sacola com um bilhete.

“Você pode querer usá-lo novamente”, dizia a nota.

Montana quebra recorde de leilões no mesmo dia

Também na quinta-feira, a mesma casa de leilões vendeu Montanacamisa com a qual ele ganhou o Super Bowl XXIV, e essa transação foi encerrada Tom Brady‘s recorde, vendido por 720.000 dólares.

“É justo que os dois maiores zagueiros de todos os tempos continuem trocando recordes, mesmo aposentados”, disse Ken Goldinfundador da casa Goldin.

Montana é uma lenda da NFL, com quatro anéis do Super Bowl com o 49ers, três vezes eleito o Jogador Mais Valioso e graças ao seu talento como zagueiro é reconhecido como um dos maiores jogadores da história da liga. Em títulos, ele perde apenas para Bradysão sete.