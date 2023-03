Canelo Alvarez defende título contra John Ryder em sua primeira luta no México em mais de uma década

Canelo Alvarez está voltando para casa para lutar no México pela primeira vez em mais de 11 anos.

O atual campeão dos supermédios WBA, WBC, IBF, WBO e The Ring coloca sua coroa indiscutível em disputa quando enfrenta John Ryder no Akron Stadium em Guadalajara, México, em 6 de maio.

O card será transmitido em pay-per-view nos Estados Unidos e Canadá no DAZN, que fez o anúncio sobre a luta nesta terça-feira.

“Estou muito feliz por voltar em maio, porque após minha cirurgia, não tinha certeza de quando voltaria”, disse Alvarez em um comunicado. “Voltar aos ringues e voltar a lutar em Jalisco, de onde venho, me deixa especialmente feliz. E em John Ryder, estou enfrentando um lutador muito competitivo”.

Alvarez está definido para lutar como parte da celebração do Cinco de Mayo no fim de semana e competir em seu país natal pela primeira vez desde novembro de 2011, quando derrotou Kermit Citron por nocaute técnico no quinto round para manter seu título dos médios leves do WBC.

Desde então, Alvarez se tornou uma das maiores estrelas dos esportes de combate e enfrentou uma lista de lendas. Mais recentemente, Alvarez conquistou uma segunda vitória sobre Gennady “Triple G” Golovkin, que o colocou de volta nos trilhos após uma derrota por decisão unânime para Dmitry Bivol em uma tentativa fracassada de subir para o meio-pesado para conquistar outro título.

Quanto a Ryder, o boxeador britânico de 34 anos e desafiante obrigatório da WBO entra em território inimigo quando enfrenta Alvarez em maio, enquanto tenta uma reviravolta gigantesca. No geral, Ryder ostenta um recorde de 32-5 e atualmente vem de quatro vitórias consecutivas, incluindo vitórias sobre Daniel Jacobs e Zach Parker.