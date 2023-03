Caos em Nápoles: sérios confrontos entre torcedores do Napoli e do Eintracht

Tele combina entre Napoli e Eintracht Frankfurt nas oitavas de final da Liga dos Campeões (os italianos venceram por 2 a 0 no jogo de ida na Alemanha) parece ser muito disputado.

De facto, desde o início da tarde que se desenrolam confrontos nas ruas de Nápoles, com a polícia a tentar abafar os incidentes entre os dois grupos de adeptos.

Os confrontos estouraram no centro da cidade e a polícia está tentando intervir entre os dois grupos de apoiadores radicais.

Os bombeiros tiveram que apagar um carro em chamas.

Também é dito que Atalanta torcedores (Bergamo fica no norte da Itália e Nápoles no sul) se juntaram ao unidade torcedores para lutar contra os napolitanos, que são inimigos dos torcedores do Atalanta.

Antes da partida desta noite, foi anunciado que uma operação de 800 policiais ficaria de olho em unidadeultras de.

De recordar que já se registaram incidentes violentos na primeira mão.

Tanto que a Prefeitura de Nápoles proibiu a venda de ingressos para moradores de Frankfurt.

A polícia, escoltando os alemães.

O clube alemão emitiu um comunicado de imprensa condenando a decisão – eles tinham 2.400 ingressos atribuídos a eles -, mas os alemães ainda viajaram.

A seção de distância do Estádio Diego Armando Maradona permanecerá fechado hoje.

Apesar da proibição, estes ‘ultras’ deverão chegar com bilhetes que obtiveram através de terceiros, alguns graças à aliança do lado alemão com Atalantae se infiltrar no estádio como torcedores da casa.