Caravana de agentes de viagens conhece e se encanta pelo Destino Penedo

Assessoria SETUR

Profissionais fizeram um city tour guiado pela cidade de Penedo em alta para o turismo

Esta quinta-feira, 09, foi bastante movimentada no Destino Penedo! A Cidade dos Sobrados recebeu a visita de mais de 45 agentes de viagens vindos do Rio Grande do Norte para conhecer os atrativos que irão oferecer aos turistas.

A articulação para divulgar e vender o Destino Penedo é resultado da parceria firmada entre a Prefeitura de Penedo, através da Secretaria de Turismo (Setur), e a empresa Masterop, uma das mais importantes operadoras turísticas do país.

O principal objetivo é de desenvolver e consolidar ainda mais Penedo como um destino turístico e fazer com que a cidade se torne cada vez mais conhecida Brasil afora.

Os agentes de viagem tiveram o privilégio de conhecer a história, a cultura, a gastronomia e os principais pontos turísticos de Penedo.

“Eu percebi o encantamento deles ao conhecerem toda a parte histórica e cada ponto turístico da nossa Penedo. Essa ação é de grande relevância pois esses profissionais terão grande influência no aumento do fluxo de turistas aqui, tendo em vista que o turismo é um dos principais geradores de emprego e renda”, disse o Prefeito Ronaldo Lopes após seu contato direto com a comitiva potiguar.

Além de pontos turísticos como a Igreja de Nossa Senhora da Corrente, Theatro Sete de Setembro, Rio São Francisco, Centro de Convenções e Eventos Comendador Zeca Peixoto, Convento e Igreja Santa Maria dos Anjos, Paço Imperial e Museu Raimundo Marinho, os agentes de viagens também conheceram o artesanato de Penedo e a foz do Velho Chico, no município de Piaçabuçu.

“O intuito da ação é fazer com que os agentes de viagens conheçam a cidade de Penedo, para que possam realizar, posteriormente, vendas com mais propriedade e assertividade. Turismo é experiência e eles estão vivenciando tudo o que a cidade tem para oferecer. A ideia é direcionar, segmentar e mostrar os lugares certos para alcançarmos o objetivo”, disse Márcio Costa, supervisor Comercial da Masterop.

De acordo com o Secretário de Turismo Jair Galvão, a realização de ações com agentes de viagens e operadoras turísticas nacionais é fundamental para alavancar vendas e aumentar a comercialização do Destino Penedo.

“A Masterop tem trazido excelentes resultados para Penedo. A caravana de hoje é a primeira de muitas outras ações de contato direto e de divulgação voltada a agentes de viagens e operadoras. Com isso, a prefeitura vai apresentando, demonstrando o trabalho técnico e profissional que são características da gestão Ronaldo Lopes”, afirma Jair Galvão.

Wendell Paiva foi um dos agentes de viagens da caravana e disse que pretende trazer muitas turistas para o Destino Penedo. “A cidade de Penedo surpreendeu demais. Poder desfrutar do Rio São Francisco foi uma experiência única e exclusiva. Vi que a cidade está preparada para receber o turista, além de ser muito acolhedora e encantadora. Penedo tem tudo para se desenvolver positivamente. Foi impactante tudo o que vivi aqui”, concluiu.

“Sem dúvida, a visita dos agentes de viagens é um momento muito importante para o fortalecimento do turismo local. Penedo está preparada para ser vendida não somente para o Nordeste, mas, sim, para o Brasil. A ação de hoje é a resposta e o começo de uma nova história. Quem venham mais agentes”, disse Daniel Almeida, guia de turismo que acompanhou o grupo.

Texto Thaciana Lima – jornalista e social media Setur Penedo