Cardi B não está lançando linha de produtos de beleza Culture Wave, apesar dos relatórios

card b não está nem perto de lançar uma nova linha de produtos de beleza… apesar de vários relatos afirmando que ela está prestes a lançar uma nova linha com um nome para homenagear seus filhos.

Fontes próximas ao rapper de “WAP” disseram ao TMZ … a recente enxurrada de notícias alegando que Cardi está pronta para lançar uma linha de produtos de beleza chamada Kulture Wave é totalmente falsa, sem um único fragmento de evidência para apoiar as alegações.

Fomos informados de que Cardi ainda não tem uma linha de produtos de beleza pronta para lançamento … embora nossas fontes digam que é quase uma garantia que a CB lançará algo no futuro.

TMZ revelou a história … Cardi B trancou os direitos à frase “Bardi Beauty” em 2021, com marcas registradas cobrindo todos os tipos de produtos de beleza, incluindo cosméticos, fragrâncias, cuidados com os cabelos, cuidados com a pele e unhas.