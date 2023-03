Carla e Vera Dantas homenageiam mulheres igreja-novenses

Antecedendo as comemorações do 08 de março, data em que se comemora o Dia Internacional das Mulheres, a Secretária de Estado da Agricultura, Carla Dantas, promoveu junto a sua mãe, prefeita Vera Dantas, uma tarde mais que especial neste sábado (04). O evento que aconteceu em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP), visou reconhecer a importância das mulheres do município de Igreja Nova pela contribuição na construção social e econômica.

O ‘café da tarde com mulheres’ que aconteceu nas dependências da Escola Municipal de Educação Básica Antony Moura, ofertou diversas oficinas na área de saúde, manuseio e rotulagem de alimentos, esmaltação, proporcionando ainda às mães que levaram seus filhos para o evento, a possibilidade de acompanhar palestras sobre empoderamento feminino e cooperativismo, enquanto os pequenos passavam por corte de cabelo e divertiam-se no parque que foi montado na escola com direito a picolé, pipoca e algodão doce.

O ‘café da tarde com mulheres’ contou com a presença da Presidenta do Sescoop e da OCB – Organização das Cooperativas do Brasil, em Alagoas, Márcia Túlia Pessoa e ainda com palestras da Presidenta da Pescoop, Maria Girleide, que contou um pouco da sua experiência com Cooperativismo e da Diretora Financeira da Cooperativa dos Produtores de Mel de Piranhas (Coopeapis), senhora Cícera Alves da Silva. Ao final todas as participantes receberam das mãos da prefeita e autoridades presentes, cestas compostas por produtos e artesanatos genuinamente igreja-novenses.