Carolina Panthers tem seu WR1: assina contrato de 3 anos com Adam Thielen

Adam Thielen é um dos maiores jogadores não draftados que a NFL já teve. Depois de 10 anos no Vikingsele foi cortado em 10 de março, mas o wide receiver agora encontrou um lar com o Carolina Panthers.

Os Panthers assinaram com o craque de 32 anos um contrato de três anos. Seu ataque também começa a tomar forma, com a contratação de Miles Sanders (RB) e Hayden Hurst (TE) na agência livre. Sem mencionar a primeira escolha geral do Draft de 2023 da NFL.

Adam Thielen: duas vezes Pro Bowler se torna o WR1 da Carolina

Thielen, que já foi duas vezes Pro Bowl seleção, imediatamente se torna o wide receiver mais experiente do Panteras lista. Durante seu tempo com o Vikings, ele pegou 534 passes para 6.682 jardas e 55 touchdowns em 135 jogos. Tornando-o o principal candidato ao status de WR1 para a temporada de 2023 da NFL.

Os Panthers recentemente também adquiriram o veterano da NFL, Andy Dalton, para a sala QB, mas espera-se que façam sucesso como quarterback com a escolha número um que trocaram com o Chicago Bears. Entre os capitais cedidos nesse comércio estava DJ Moore, que comandou o corpo de receptores da Carolina por várias temporadas.