Carros voadores chegarão nos próximos anos, diz CEO da Doroni Aerospace

Os carros voadores podem estar chegando ao mercado muito mais cedo do que pensávamos… de acordo com um CEO da Aerospace que está trabalhando duro para tornar esse sonho de ficção científica uma realidade.

Doron Merdinger CEO da Doroni Aerospace Inc., juntou-se a nós na terça-feira no “TMZ Live” – ​​nos informando sobre como os novos carros voadores de sua empresa podem estar à venda nos próximos 2 anos … acrescentando que sua equipe já está testando seu carro-chefe projeto na Flórida.

Seu veículo é apropriadamente chamado de Doroni H1, um veículo de 2 lugares que pode se deslocar a algumas centenas de metros do chão com o uso de joysticks – não de um volante. O chicote futurista pode ser útil de várias maneiras, de acordo com Doron.