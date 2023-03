Cartão de crédito: benefícios além da isenção da anuidade

A escolha do seu cartão de crédito deve considerar o seu estilo de vida e a sua situação financeira atual para que obtenha vantagens dentro de um planejamento, através do programa de cashback.

Cartão de crédito: obtenha benefícios além da isenção da anuidade

É importante analisar a viabilidade de optar por um programa de cashback, já que a maior parte dos programas são cobrados do cliente final.

Entretanto, dentro de um processo planejado, esse tipo de ferramenta de relacionamento com o cliente pode ser muito relevante para que o consumidor obtenha descontos e economize de forma objetiva.

Analise o custo do programa de cashback

Por isso, é viável considerar o seu estilo de vida dentro da dinâmica oferecida pela empresa que emite o cartão de crédito.

Por exemplo, se você costuma viajar com frequência, um cartão de crédito com milhas de viagens é bastante relevante, já que poderá economizar valores consideráveis ao centralizar suas compras nesse modelo de cartão.

Estilo de vida e centralização de compras

Para quem centraliza suas compras em um supermercado específico, utilizar um cartão de crédito da marca pode ser fundamental para suas economias.

Já que diversos estabelecimentos comerciais oferecem descontos para estimular o cliente a centralizar suas compras mensais, obtendo outras vantagens além do desconto na fatura.

Itaú

O Itaú, por exemplo, oferece um cartão de crédito e uma conta digital para o cliente que está inserido no mundo gamer.

Sendo assim, ao adquirir produtos bancários voltados para essa finalidade, o cliente gamer obtém relevantes descontos para comprar acessórios eletrônicos e jogos atuais.



Esses são apenas alguns exemplos do que o mercado oferece e que podem ser viáveis para que o cliente centralize suas compras dentro de um processo planejado.

Além disso, existem programas de cashback que não são segmentados por público, mas podem ser relevantes para realizar compras mensais centralizadas.

Vantagens para utilizar o crédito e o débito

A fintech Neon oferece cashback para o cliente utilizar o cartão de crédito e débito, com o valor de R$ 4,90 por mês, no entanto, conforme a orientação da própria empresa, esse programa pode ser resolutivo para o cliente que gastar, pelo menos, R$ 980 mensais no cartão Neon.

Portanto, considere sua rotina de consumo e seu estilo de vida e analise quais são as opções do mercado que podem oferecer um cashback que realmente lhe traga resultados econômicos, além da ausência da tarifa anual do seu cartão.