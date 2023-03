O cliente C6 Bank pode ter acesso ao cartão de crédito sem anuidade da instituição, desde que tenha uma conta aberta e um limite de crédito aprovado.

Cartão de crédito: confira as opções sem anuidade do C6 Bank

De acordo com as informações do C6 Bank, a instituição oferece 4 tipos de cartões para o cliente: o cartão C6 débito; o cartão C6; o cartão C6 Platinum e o cartão C6 Carbon.

De forma sucinta, o cartão C6 débito possui a apenas função débito. Já o cartão C6 pode ser uma opção de débito e crédito. O cartão C6 Platinum também é um cartão de débito e crédito, que possui benefícios da Mastercard Platinum, já o C6 Carbon possui o débito e o crédito, além dos benefícios da Mastercard Black.

Cartão de crédito sem anuidade

Dessa forma, são opções sem nenhum tipo de tarifa de anuidade: o cartão C6 débito, o cartão C6 e o cartão C6 Platinum. Já o cartão C6 Carbon possui anuidade de 12 x de R$ 85, com isenção nos três primeiros meses.

Sobre o cartão C6 Carbon

Assim sendo, segundo divulgação oficial da C6 Bank, após o período da isenção, a anuidade para este cartão funciona da seguinte forma:

O cliente que gasta a partir de R$ 4.000 por mês, tem isenção de 50% da tarifa.

O cliente que gasta a partir de R$ 8.000 por mês, tem isenção de 100% da tarifa.

Além disso, o C6 Bank também incentiva o investidor, já que o cliente que possui investimentos na instituição, a partir de R$ 50.000, fica isento da tarifa do cartão de crédito. A C6 Bank destaca que para os valores referentes ao gasto mensal, a isenção da tarifa é creditada na fatura subsequente ao mês no qual o cliente atingir o valor mínimo para obter esse benefício.

Benefícios C6 Bank

Além disso, a instituição financeira destaca que todos os cartões C6 Bank possuem a tecnologia contactless, facilitando o pagamento por parte do cliente, bem como, os benefícios da Mastercard, a participação no Programa C6 Átomos e muitas outras vantagens.

Programa C6 Átomos

O Programa C6 Átomos é o programa de pontos do C6 Bank. Conforme explicação oficial da instituição financeira, este programa não possui nenhum custo para o cliente, por isso, não é necessário realizar nenhum tipo de cadastro específico para participar.

O funcionamento do programa C6 Átomos da C6 Bank é bastante simples. Basta o cliente utilizar o seu cartão para acumular pontos que não expiram. Assim sendo, o cliente poderá trocar os pontos por produtos, cashback, passagens e muitas outras vantagens.

É válido ressaltar que todas as propostas são passíveis de análise de créditos por parte da instituição financeira. Caso tenha dúvidas, entre em contato com os canais oficiais do C6 Bank.