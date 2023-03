O cartão de crédito facilita a rotina e o processo de compras do cliente, no entanto, toda essa facilidade do mundo online também eleva o volume de golpes que ocorrem na internet.

Cartão de crédito: dicas de segurança para compras online

A segurança para realizar suas compras através do cartão de crédito deve ser uma prioridade, por isso, confira algumas dicas para minimizar a chance de ser vítima de golpes ou fraudes no comércio eletrônico.

Sites seguros

O e-commerce deve ser um site seguro, por isso, é importante que procure o símbolo de um cadeado na barra do navegador, no começo do endereço do site acessado. O símbolo do cadeado indica uma conexão segura, ou seja, não se trata de um ambiente de dados abertos, o que dificulta o acesso de cybercriminosos aos seus dados pessoais.

Fatura

É muito importante que acompanhe os lançamentos da sua fatura. Se houver alguma cobrança desconhecida, entre em contato com a instituição financeira e informe o ocorrido.

Bloqueio imediato

Atualmente, esse controle é feito de forma online, o que facilita a análise, já que não é necessário esperar o fechamento da fatura para comunicar à empresa sobre a sua desconfiança referente a alguma possível clonagem do cartão ou roubo de dados online. Além disso, é possível bloquear o cartão diretamente no aplicativo para evitar novas compras.

Preenchimento automático

As configurações de preenchimento automático podem ser perigosas para seus dados pessoais. Pois, caso alguém consiga invadir o seu computador ou smartphone através de algum tipo de vírus, facilmente essa pessoa terá acesso a informações relevantes para finalizar o processo de uma compra online.

Desative as configurações automáticas no navegador do Google Chrome, acesse a opção “configurações” e, por conseguinte, “mostrar configurações avançadas”. Geralmente, os cartões de crédito possuem uma camada de segurança. Através da tecnologia Mastercard Identity Check, por exemplo, a compra só é finalizada com a autenticação do cliente.

Contudo, essa configuração é definida pelo lojista, por isso, ela pode não estar disponível em todos os sites, ou seja, nem sempre ao realizar uma compra online, receberá uma notificação de confirmação no seu aplicativo.

Utilize a versão virtual do seu cartão de crédito

O cartão virtual é uma forma simples e eficiente de elevar a sua segurança de forma online, já que é possível bloqueá-lo ou gerar um novo, modificando completamente o número, sem comprometer o seu cartão físico.

Cuidado com o falso e-commerce

Não menos importante desconfie de ofertas muito fora da realidade do mercado. Muitas páginas falsas de e-commerce oferecem um produto com um preço incrivelmente mais baixo, principalmente, para pagamento à vista, seja no crédito ou no Pix.