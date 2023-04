O cartão de crédito sem anuidade pode ser inserido no seu planejamento financeiro pessoal de forma objetiva e planejada, para isso, é importante considerar a viabilidade do programa de cashback oferecido pela instituição financeira.

Cartão de crédito: dicas para obter vantagens além da isenção da anuidade

O cartão de crédito pode ser uma ferramenta dentro de um planejamento financeiro, no entanto, é necessário observar o que o mercado oferece para obter vantagens além da ausência da tarifa anual do seu cartão.

Sendo assim, ao escolher um cartão de crédito, além de prezar por uma opção sem anuidade, é válido considerar o custo-benefício do programa de relacionamento da empresa.

Analise o cashback e o seu estilo de vida

Visto que muitas empresas segmentam cartões para públicos específicos, ao passo que outros possuem um cashback com pontos que não expiram, o que pode ser bastante relevante para obter economia de forma orgânica.

Por exemplo, se costuma viajar muito, um cartão de crédito que oferece milhas de viagens é bastante vantajoso, pois é possível obter descontos nas suas próximas viagens e planejar suas despesas.

Neon

Para quem utiliza o cartão de débito e crédito, a conta digital Neon pode ser uma boa opção, já que a fintech oferece cashback para o cliente utilizar o cartão na função crédito e na função débito, além de estimular o investimento, gerando crédito direto, “espelhando” os valores investidos por meio da plataforma Neon.

O cashback Neon possui um custo de R$ 4,90 por mês, o que pode ser viável para centralizar suas compras, gastando R$ 980 reais por mês, no mínimo, para obter vantagens.

Nubank

A fintech Nubank possui o cartão de crédito sem anuidade mais popular do mercado financeiro. O roxinho do Nubank possui um programa de cashback que pode ser muito importante dentro de um processo planejado, ainda que seja cobrado do cliente.

O Nubank Rewards é um programa de pontos que permite que o cliente troque os pontos acumulados por produtos específicos ou “apague” compras, abatendo valores diretamente na fatura do cartão.

Itaú



Já o Itaú é um banco tradicional que, além de oferecer muitas opções para quem busca um cartão de crédito sem anuidade, também possui alguns segmentos interessantes, com cartões voltados para públicos específicos, o que pode ser bastante econômico, a depender do seu estilo de vida.

Sendo assim, considere analisar opções oferecidas e suas vantagens para centralizar seus gastos em um cartão de crédito sem anuidade que seja econômico na sua rotina.