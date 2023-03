A Neon é uma fintech que tem crescido e ganhado destaque dentro do mercado financeiro atual, dentre as inovações trazidas pela instituição financeira, está o Limite Elástico, que é uma função específica do cartão de crédito.

Cartão de crédito: entenda como funciona a função “Limite Elástico” do banco Neon

De acordo com informações oficiais, o Limite Elástico é uma função do cartão de crédito que pode ser muito importante para o cliente, já que as compras podem ser aprovadas, mesmo que o limite do cartão de crédito tenha sido ultrapassado.

Sendo assim, essa função se refere a uma solução da fintech Neon para possibilitar ao cliente que suas compras sejam aprovadas em situações emergenciais.

Aprovação de compras em situações emergenciais

Ao utilizar o Limite Elástico, o cliente pode obter a aprovação de suas transações, mesmo após ter atingido o limite máximo do seu cartão de crédito. No entanto, é válido ressaltar que essa função é passível de análise de crédito.

A fintech destaca que não há nenhum tipo de tarifa extra para que o cliente utilize essa função, já que se refere a um recurso emergencial que permite que o cliente obtenha limite extra de forma temporária.

Análise de perfil

Por isso, a disponibilidade do Limite Elástico ocorre de acordo com a análise da Neon sobre o perfil do cliente, bem como também a fintech considera o valor da compra. O funcionamento do Limite Elástico é bem simples.

Por exemplo, se o cliente tiver um cartão de crédito com limite de R$ 500 disponível, no entanto, ao longo do mês utilizar o limite do seu cartão quase todo, vamos exemplificar o valor de R$ 450 dentro dessa situação, este cliente teria apenas R$ 50 para fazer novas compras.

No entanto, o cliente não acompanha os gastos do seu cartão de crédito e, por isso, tenta realizar uma compra no valor de R$ 100 no seu cartão de crédito Neon. Nesse caso, o cliente pode utilizar o Limite Elástico e obter a aprovação dessa compra, sem nenhum tipo de tarifa por esse serviço.

Tenha cuidado ao utilizar essa função

A fintech destaca que o cliente precisa utilizar o seu cartão de crédito com cuidado, já que não há nenhum tipo de garantia sobre o valor adicional que pode ser aprovado. Além disso, não há nenhum tipo de valor fixo sobre o limite extra, visto que o cliente só poderá obter essa informação, ao realizar a tentativa de compra.

Cada tentativa de compra requer uma análise diferenciada

Por isso, não existe um padrão sobre o Limite Elástico, já que o processo passa por uma análise de crédito da fintech, sendo que o cliente pode obter um limite elástico diferenciado a cada nova tentativa de utilização do seu cartão Neon.

Sendo assim, para utilizar o Limite Elástico é só ativar essa função no seu aplicativo do banco Neon, bem como é possível desativá-la a qualquer momento.