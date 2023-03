O cartão de crédito sem anuidade é uma ferramenta que pode ser utilizada de forma objetiva no seu planejamento financeiro, para isso, é importante realizar um processo planejado e analisar a viabilidade de contratar um programa de cashback.

Cartão de crédito sem anuidade: analise o cashback de forma planejada

Muitos cartões de crédito oferecem muitas vantagens além das ausência da tarifa principal, por isso, o cashback pode ser muito benéfico para o cliente, de acordo com o seu estilo de vida.

Contudo, alguns programas de relacionamento com o cliente possuem tarifas para o cliente final, sendo assim, é viável analisar a viabilidade dessa contratação e, principalmente, deve considerar a centralização de compras.

O que faz sentido na sua rotina?

Se o seu estilo de vida comporta compras em estabelecimentos específicos, pode ser viável adquirir um cartão de crédito de um determinado supermercado, por exemplo, já que o cashback desse modelo de crédito oferece ao cliente descontos em produtos específicos e parcelamentos diferenciados, de forma geral.

Já se costuma viajar com frequência, um programa de milhas de viagem é bastante relevante. Por isso, ainda que a instituição financeira cobre algum valor pela emissão do seu cartão, esse tipo de cashback pode trazer muitas vantagens financeiras.

Exemplos

O banco Neon, por exemplo, é uma fintech que oferece cashback para o cliente utilizar o crédito e o débito do seu cartão, sendo assim, pode ser uma opção viável nesse processo.

De acordo com orientações da própria fintech, é interessante para o cliente adotar o cashback do Neon, que atualmente custa R$ 4,90 por mês, se ele utilizar pelo menos R$ 980 por mês no cartão.

Por isso, centralizar suas compras pode ser relevante para qualquer opção escolhida. O Nubank, por exemplo, também possui um programa de cashback muito interessante para o cliente, embora seja um programa que requer um pagamento mensal. Especialistas em finanças destacam que a viabilidade do custo-benefício para o cliente final do Nubank, será positiva se gastar pelo menos R$ 1.600 mensais.

Cuidado para não criar um processo negativo

Sendo assim, essa análise é importante para obter sucesso, já que a centralização de compras requer planejamento para não criar um ciclo de endividamento. No entanto, direcione esse tipo de cashback para gerar economia na sua rotina mensal.

É válido ressaltar que nenhum programa de cashback é estático, portanto, consulte as plataformas oficiais das instituições financeiras e verifique as condições no momento do seu interesse.