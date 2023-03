Carteira de Identidade Nacional: tire suas dúvidas

Foi prorrogado até 06 de novembro de 2023 o prazo para as unidades da federação brasileira aderirem a Carteira de Identidade Digital (CIN). A prorrogação se deu através de um decreto publicado no Diário Oficial da União na última sexta-feira (03).

A princípio, o prazo se encerraria na última segunda-feira (06). Contudo, foi estendido até o fim do ano, porque menos da metade dos estados brasileiras fizeram os ajustes necessários de adesão ao novo documento.

Segundo o governo federal, a Carteira de Identidade Nacional é um documento com válida em todo o Brasil que determina um padrão a ser seguido para facilitar a identificação e evitar falsificações em documentos. De acordo com portal gov.br ela poderá ser acessada na versão digital através do aplicativo oficial do governo Federal (GOV.BR).

É mais segura?

A nova Carteira de Identidade Nacional contará com uma nova estrutura de segurança. De acordo com a plataforma Gov.br:

“A Carteira de Identidade Nacional contém novos elementos de segurança, inclusive com QR Code seguro e uma zona de leitura automatizada, com possibilidade de checagem fácil e segura pelas Forças de Segurança Pública e por todos os balcões públicos e privados”.

Mudanças na prática

O atual Registro Nacional (RG) é um documento de identificação no âmbito estadual emitido pelos órgãos de cada estado e do Distrito Federal. Entretanto, com o lançamento da nova Carteira de Identidade Nacional, os dados do cidadão serão unificados em um único registro com validade nacional. Além disso, a partir de agora, o Cadastro de Pessoa Física (CPF), passará a ser o número de registro nacional.

Vantagens da Carteira de Identidade Nacional

Segundo o governo federal a nova CIN, trará vantagens e facilidade no dia-a-dia, como mais segurança, tanto para o cidadão quanto para o governo, através da unificação dos dados, praticidade, pois terá acesso ao documento na versão impressa e, posteriormente, digital. Além disso, o documento também poderá ser usado em viagem internacional, visto que contará com um código conhecido como “MRZ”, o mesmo presente em passaportes.

Todavia, o governo informou que a utilização deste documento em viagens internacionais só acontecerá se a viagem for a países do Mercosul e que, em hipótese alguma, substituirá o passaporte.

Quanto à segurança do documento, o governo afirmou: “A autenticidade poderá ser checada por QR code, inclusive off-line”.

Como ter acesso a nova CIN?

Os cidadãos poderão ter acesso a CIN nos Institutos de Identificação nas Unidades da Federação. Até o momento 11 estados já adequaram e podem emitir o documento. São eles: Acre, Piauí, Rio de Janeiro, Paraná Alagoas, Goiás, Santa Catarina, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Sul.

Outras informações

Em relação ao período de adesão, de acordo com o Decreto nº 11.430, de 3 de março de 2023, os estados têm até 06 de novembro de 2023 para começar a emitir o documento para os seus cidadãos. Para solicitar Carteira de Identidade Nacional é necessário identificação através da certidão de nascimento ou casamento. A emissão da primeira via será gratuita, tanto a versão impressa, quanto digital. Todavia, a segunda via do documento terá tributação estadual, isto é, cada estado terá sua cobrança.

Por fim, é importante destacar que mesmo com o novo documento, a atual carteira de identidade não perderá a validade. Eles continuam válidos até 28 de fevereiro de 2032.