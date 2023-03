Cartões do Bradesco: veja qual é a melhor opção para você

Escolher um cartão de crédito muitas vezes pode ser uma tarefa difícil, visto que se deve pensar nos benefícios, pontuações, limite de crédito, anuidade, entre outros requisitos. Os clientes do Bradesco possuem um leque de opções para escolher. Portanto, confira qual pode ser a melhor.

Cartões de crédito Bradesco

Dentre os benefícios citados na lista, os principais se referem a programas de pontos, anuidade e bandeira do cartão. Portanto, será possível conferir as melhores opções para quem procura vantagens nos serviços financeiros do cartão de crédito do Bradesco.

Melhores cartões para quem deseja acumular pontos

The Platinum Card: Essa modalidade é excelente para quem busca acumular pontos para trocar por outros benefícios no futuro. O cartão The Platinum Card pontua 2,2 pontos Livelo por dólar gasto e também concede aos usuários acesso a salas VIPs. O serviço conta com anuidade de 12x de R$ 135.

Smiles Visa Platinum: Para quem gosta de viajar, esse cartão é uma ótima opção. Isso porque, a ferramenta faz pontuação no programa Smiles, da Gol Linhas Aéreas. Embora não gere pontos no Livelo, todas as compras feitas com esse cartão geram 2 milhas smiles. A saber, no momento da aquisição, o cliente é contemplado com 15 milhas, além de ter direito ao embarque proprietário na Gol. A anuidade é de 4x de R$173,10.

Quais cartões oferecem benefícios da bandeira?

Os cartões do Bradesco que oferecem benefícios de bandeira são:

Bradesco Prime Mastercard Black: Esse cartão é um dos mais requisitados, visto que concede até 50% de desconto na anuidade dos cartões adicionais, além de oferecer ao usuário acesso a salas VIPs e serviços de concierge. A ferramenta pontua 1,8 por cada dólar gasto e tem anuidade de 12x de R$ 101.

Bradesco Visa Infinite: Com esse cartão, os usuários podem ter acesso gratuito a várias salas VIPs pelo mundo, bem como ganhar milhas bônus no momento da sua aquisição. A ferramenta oferece 2,2 pontos por dólar, e possui anuidade de 12x de R$ 92,83.

Livelo libera até 50% de desconto e limite inédito na compra de pontos

O Livelo está oferecendo uma excelente oportunidade para os seus clientes. O programa está disponibilizando até 50% de descontos na compra de pontuação. A ação está oferecendo um limite de até 1.250 de pontos e estará em vigência até o próximo dia 19.

De acordo com informações do programa de recompensas, os descontos nas compras de pontos funcionarão da seguinte maneira:

Assinantes há mais de um ano ou assinantes do plano Top do Clube Livelo: recebem 50% de desconto;

Assinantes há menos de 1 ano: recebem 45% de desconto.

Além disso, os assinantes há mais de um ano ou assinantes do plano Top terão o custo para cada mil pontos reduzido de R$ 70 para R$ 35. Já os demais clientes, terão o valor da compra reduzido de R$ 70, por apenas R$ 38,50.

A saber, os clientes terão o limite de pontos a serem adquiridos durante a promoção, de acordo com cada clube. A definição do programa foi a seguinte:

Assinantes com menos de 3 recorrências do Clube Limite de compra de 200.000 pontos Livelo com o prazo de 30 dias;

de compra de 200.000 pontos Livelo com o prazo de 30 dias; Clube 500, Clube 1.200, Clube Classic e Clube Plus Limite de compra de 300.000 pontos Livelo com o prazo de 30 dias;

de compra de 300.000 pontos Livelo com o prazo de 30 dias; Clube Super Limite de compra de 750.000 pontos Livelo com o prazo de 30 dias;

de compra de 750.000 pontos Livelo com o prazo de 30 dias; Clube Mega Limite de compra de 1.000.000 pontos Livelo com o prazo de 30 dias;

de compra de 1.000.000 pontos Livelo com o prazo de 30 dias; Clube Top Limite de compra de 1.250.000 pontos Livelo com o prazo de 30 dias.

Como participar da promoção?

Para participar da promoção e garantir seus pontos com descontos, basta acessar a página oficial de compras da Livelo. A oportunidade é excelente para os clientes que estão precisando de pontos a plataforma. A saber, os pontos podem ser transferidos como bonificação na aquisição de alguns produto, como passagens aéreas, por exemplo.